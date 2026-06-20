Gela, ore da montagne russe: continua la trattativa infinita

Filtra cauto ottimismo e il passaggio di proprietà pare vicino, anche se tutto può ancora accadere.

Gela. Il futuro del Gela Calcio vacilla ancora sull’orlo dell’incertezza. Mancano dieci giorni alla deadline e tutto può ancora accadere. Nelle ultime ventiquattr’ore si sono susseguiti diversi colpi di scena e le parti coinvolte nel passaggio di proprietà si sono incontrate più volte. Il primo faccia a faccia, nella mattinata di ieri, ha quasi fatto saltare la trattativa: nel primo pomeriggio Melfa ha fatto un passo indietro dopo il mancato accordo sulla richiesta di Vittoria di entrare nella nuova dirigenza. Proposta non accolta dall’imprenditore con un trascorso alla guida del Gela, che sui propri canali ha ufficializzato il suo ritiro dalla trattativa.

Nel pomeriggio il primo cittadino Di Stefano ha richiamato all’ordine attraverso un comunicato e, in serata, le due proprietà si sono nuovamente incontrate, una rappresentata da Vittoria e l’altra dall’ingegnere Lisciandra.

Ha avuto un ruolo fondamentale e potenzialmente decisivo anche la presenza di un’importante rappresentativa della curva Boscaglia. È attualmente in corso un nuovo vertice tra le parti con il closing che, ad oggi, pare molto vicino.

Le ultime vicende, però, hanno insegnato all’intera comunità biancazzurra a non esultare prima che tutto sia messo nero su bianco. Motivo per cui è fondamentale restare con i piedi per terra, nonostante l’ottimismo che filtra dalle ultime indiscrezioni.

Sul fronte societario, circolano voci che mettono in dubbio il posto di Maurizio Melfa in presidenza. In tal caso, i candidati alla guida del club sarebbero Franco Cassarino, Paolo Smorta, Paolo Bentivegna e Giuseppe La Spina.

Sul piano sportivo, invece, nei prossimi giorni potrebbe arrivare un ulteriore punto di penalizzazione legato al mancato pagamento di Andrea Pensabene. Sarebbe il secondo provvedimento in meno di un mese, e in caso di iscrizione porterebbe il Gela ai nastri di partenza del prossimo campionato con un -2.