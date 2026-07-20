Gela, 21 luglio 2026: giornata calda e in prevalenza serena
A Gela il 21 luglio 2026 tempo stabile e caldo con punte intorno a 32°C; poche nubi nel pomeriggio, precipitazioni assenti.
La giornata meteorologica a Gela del 21 luglio 2026 si presenta generalmente stabile ma calda: poche variazioni significative della pressione e assenza di fenomeni precipitativi. Chi trascorrerà le ore centrali deve però prestare attenzione al senso di calore dato dall'umidità, nonostante il vento rimanga debole.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo limpido e temperatura di 30.8°C. Umidità intorno al 37% e sensazione termica pari a 30.3°C. Vento debole da nord a 1.9 m/s con raffiche fino a 1.8 m/s. Visibilità 10.000 m, precipitazioni assenti (0%). Pressione intorno a 1014 hPa.
Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno con temperatura in lieve calo a 29.7°C e umidità 36%. Sensazione termica 29.0°C. Vento debole a 2.3 m/s (raffiche 2.3 m/s). Nessuna precipitazione prevista.
Mattina (06:00): cielo sereno e rialzo termico a 31.3°C; umidità 37% e feels like circa 30.9°C. Vento molto debole da nord-ovest a 1.5 m/s. Condizioni stabili, visibilità piena.
Mezza mattinata (09:00): clima caldo con massima momentanea di 31.9°C e umidità bassa al 36%; sensazione termica 31.4°C. Vento debolissimo intorno a 3.2 m/s con raffiche fino a 3.8 m/s. Cielo sereno.
Mezzogiorno (12:00): aumento dell'umidità al 58% che fa salire il caldo percepito a 34.7°C nonostante la temperatura misurata di 31.2°C. Vento meridionale a 4.7 m/s con raffiche fino a 6.6 m/s. Cielo invariabilmente sereno, precipitazioni assenti.
Primo pomeriggio (15:00): situazione con nubi sparse (circa 41% di copertura) e temperatura intorno a 30.8°C; umidità 62% e feels like di 34.9°C, quindi sensazione di afa. Vento 4.2 m/s, raffiche intorno a 4.8 m/s. Nessuna pioggia prevista.
Tardo pomeriggio (18:00): ancora nubi sparse ma senza fenomeni, temperatura su 30.2°C e umidità in aumento al 67%; sensazione termica attorno a 34.7°C. Vento in calo a circa 2.9 m/s. Condizioni stabili e visibilità buona.
Sera (21:00): ritorno al cielo sereno, temperatura in lieve diminuzione a 29.4°C e umidità 62%; sensazione termica 32.0°C. Vento debole intorno a 1.6 m/s. Precipitazioni assenti, giornata chiusa senza fenomeni significativi.
Riepilogo del giorno
A Gela il 21 luglio 2026 prevale il tempo stabile e soleggiato con assenza di pioggia (probabilità 0%). Le temperature oscillano tra circa 29.4°C e 31.9°C, ma il maggior apporto di umidità nelle ore centrali aumenta il caldo percepito fino a ~35°C: attenzione alle attività all'aperto nelle ore più calde. Vento generalmente debole, pressione stabile intorno a 1014 hPa.