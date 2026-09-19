Gela, 20 settembre 2026: cieli per lo più coperti e piogge pomeridiane

Previsioni per Gela, 20 settembre 2026: giornata inizialmente umida e coperta, con pioggia leggera attesa nel corso del pomeriggio; temperature intorno ai 22-27 °C.

Le condizioni meteorologiche a Gela per il 20 settembre 2026 mostrano una giornata marcatamente umida e in parte instabile: nottata e mattinata con cieli coperti e un aumento della probabilità di pioggia nel corso del pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto. Temperatura intorno a 23,2 °C, umidità 82%, pressione 1023 hPa. Vento debole da nord-est a ~1,1 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizioni generalmente stabili ma umide.

Prima mattina (03:00): cielo coperto. Temperatura in lieve calo a 22,5 °C, umidità 77%, pressione 1022 hPa. Vento molto debole da nord a ~1,6 m/s, raffiche fino a 2,9 m/s. Situazione tranquilla, senza precipitazioni previste.

Mattina (06:00): cielo coperto. Temperatura intorno a 24,6 °C, umidità 74%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole (~1,2 m/s) da nord; sensazione di caldo moderato (feels like 25 °C). Nubi al largo ma ancora asciutto.

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto con temperature in aumento a 26,9 °C, umidità 55%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole, direzione sud-ovest a ~0,9 m/s. Cielo ancora grigio, tuttavia senza precipitazioni immediate.

Mezzogiorno (12:00): pioggia leggera possibile. Temperatura massima nella giornata intorno a 27,5 °C, umidità in aumento (65%), pressione 1023 hPa. Pioggia leggera prevista: circa 0,48 mm nelle tre ore. Vento da sud-ovest a ~3,0 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale.

Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera con maggiore probabilità di precipitazioni (pop ~56%). Temperatura scende a 25,4 °C, umidità 70%, pressione 1022 hPa. Pioggia stimata ~1,03 mm nelle tre ore. Vento debole variabile (~1,6 m/s) con raffiche fino a 4,2 m/s. Possibili rovesci intermittenti.

Tardo pomeriggio (18:00): residui di pioggia leggera e attenuazione dei fenomeni. Temperatura intorno a 25,0 °C, umidità elevata (83%), pressione 1022 hPa. Pioggia residua stimata ~0,17 mm nelle tre ore. Vento leggero da nord-est (~1,1 m/s). Nuvolosità in parziale diradamento.

Sera (21:00): nubi sparse. Temperature in discesa a 22,3 °C, umidità 91%, pressione 1023 hPa. Vento debole (~1,4 m/s) con raffiche fino a 2,6 m/s. Cielo più sgombro rispetto alla giornata, con bassa probabilità di ulteriori piovaschi.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 20 settembre 2026 una giornata inizialmente caratterizzata da cieli coperti e umidità marcata, con un picco di pioggia leggera nel corso del pomeriggio (accumuli contenuti, intorno a 1–1,5 mm complessivi). Le temperature andranno da circa 22 °C la notte fino a un massimo di ~27,5 °C a mezzogiorno; i venti saranno generalmente deboli (intorno a 1–3 m/s) con raffiche più sostenute al momento delle precipitazioni. Consigli: portare un ombrello se si programma attività all'aperto nel pomeriggio e prestare attenzione a possibili tratti stradali bagnati durante i rovesci.