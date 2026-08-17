Gela, 18 agosto 2026 — Caldo estivo e cielo prevalentemente sereno

Previsioni per Gela del 18 agosto 2026: giornata calda, brezze occidentali e nessuna pioggia prevista. Quadro orario dettagliato.

L'estate continua a guidare il meteo su Gela: la giornata di domani si presenta generalmente asciutta e piuttosto calda, con qualche passaggio di nubi ma senza precipitazioni attese. Di seguito il quadro orario per pianificare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 26,3 °C, umidità 62%, pressione 1011 hPa; punto di rugiada 19,4 °C. Vento debole da ESE a 0,26 m/s con raffiche fino a 0,9 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno. Temperatura 27,0 °C, umidità 68%, pressione 1011 hPa; dew point 20,6 °C. Vento debole da Ovest a ~1,6 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): prime ore diurne con poche nuvole. Temperatura in aumento a 30,2 °C, umidità 67%, pressione 1011 hPa; dew point 20,7 °C. Vento da WNW a 2,7 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Sensazione di caldo in aumento (felt 34,8 °C). Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00): cielo con poche nuvole, soleggiato. Temperatura 32,3 °C, umidità 69%, pressione 1011 hPa; dew point 21,9 °C. Vento da WSW a 6,0 m/s, raffiche fino a 6,8 m/s. Sensazione termica elevata (felt 39,3 °C): attenzione alle attività all'aperto. Visibilità 10 km. Piogge assenti.

Mezzogiorno (12:00): prevalgono poche nubi. Massima attesa 32,3 °C, umidità 67%, pressione 1010 hPa; dew point 21,8 °C. Vento sostenuto da WSW a 9,7 m/s con raffiche fino a 10,3 m/s — raffiche più marcate in riva al mare. Sensazione di calore molto elevata (felt 39,3 °C). Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): aumento delle nubi a tratti (nubi sparse). Temperatura stabile sui 32,3 °C, umidità 64%, pressione 1008 hPa; dew point 21,4 °C. Vento ancora sostenuto da Ovest a 9,0 m/s con raffiche fino a 12,7 m/s. Sensazione di caldo persistente (felt 39,2 °C). Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo con nubi sparse, temperature in leggero calo a 30,6 °C, umidità 66%, pressione 1008 hPa; dew point 22,1 °C. Vento in rotazione verso NW a 4,5 m/s, raffiche fino a 7,8 m/s. Sensazione ancora di caldo (felt 35,5 °C). Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00): ritorno al cielo sereno. Temperatura 29,6 °C, umidità 61%, pressione 1010 hPa; dew point 20,3 °C. Vento leggero da NE a 1,4 m/s, raffiche modeste. Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e prevalentemente serena a Gela il 18 agosto 2026, con picchi di temperatura intorno ai 32 °C e un forte effetto di caldo percepito (felt fino a circa 39 °C) tra mattina e primo pomeriggio. Vento generalmente da Ovest/WSW durante il giorno, più debole la notte e la sera; raffiche fino a ~12,7 m/s nel pomeriggio. Pressione intorno a 1008–1011 hPa, visibilità buona. Precipitazioni assenti (0 mm). Consigli: idratazione, evitare sforzi nelle ore più calde e prestare attenzione alle zone esposte al vento lungo la costa.