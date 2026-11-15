Gela, 16 novembre 2026: foschie notturne e pomeriggio mite, le previsioni giorno per giorno
Previsioni per Gela il 16 novembre 2026: nottata umida con visibilità ridotta, pomeriggio più caldo e ventilazione moderata. Dettagli ora per ora.
La giornata meteorologica a Gela del 16 novembre 2026 mostra una transizione netta tra una notte umida e un pomeriggio più mite e ventilato. Non sono attese precipitazioni significative, ma le condizioni di visibilità e l'umidità saranno variabili: vale la pena organizzare gli spostamenti con attenzione nelle ore notturne e prime del mattino.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo coperto con umidità molto alta.
- Temperatura: 17,6 °C (feels like 17,9 °C). Umidità 99%, pressione 1023 hPa.
- Vento: debole da NNE a ~1,7 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s.
- Nuvolosità: 100% — cielo coperto.
- Visibilità: molto ridotta, circa 115 m.
- Precipitazioni: assenti (pop 0% — 0 mm attesi).
- Nota: condizioni favorevoli a foschie o banchi di nebbia molto bassi vicino al suolo.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: umidità persistente e visibilità estremamente ridotta.
- Temperatura: 17,4 °C (feels like 17,7 °C). Umidità 98%, pressione 1022 hPa.
- Vento: molto debole da N a ~2,1 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s.
- Nuvolosità: 100% — cielo coperto.
- Visibilità: estremamente ridotta, circa 79 m.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: attenzione agli spostamenti; possibile presenza di nebbia o nubi basse molto intense.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: ancora nuvoloso e umido ma temperature leggermente in calo.
- Temperatura: 16,5 °C (feels like 16,6 °C). Umidità 93%, pressione 1022 hPa.
- Vento: debole da N ~1,8 m/s, raffiche fino a 3,5 m/s.
- Nuvolosità: 99% — cielo ancora ampiamente coperto.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: l'umidità resta elevata; possibile dissolvimento graduale della nebbia con l'aumentare della luce.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: miglioramento con aumento delle temperature e parziale dissolvimento delle nubi.
- Temperatura: 22,3 °C (feels like 22,6 °C). Umidità 78%, pressione 1022 hPa.
- Vento: molto leggero da WNW ~0,8 m/s.
- Nuvolosità: 85% — ancora nubi residue ma tendenza a schiarite.
- Visibilità: migliorata a circa 6.774 m.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: sensazione di aumento termico marcato rispetto alle ore notturne.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: clima più caldo con nubi sparse e ventilazione moderata.
- Temperatura: 22,8 °C (feels like 23,0 °C). Umidità 73%, pressione 1021 hPa.
- Vento: da WSW a ~3,4 m/s, con raffiche fino a 7,1 m/s.
- Nuvolosità: 33% — nubi sparse, ampie schiarite.
- Visibilità: buona, 10.000 m.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: il picco termico della giornata si registra intorno a mezzogiorno, con cielo più sgombro dalle nubi.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: temperature piacevoli e poche nubi.
- Temperatura: 20,7 °C (feels like 21,1 °C). Umidità 85%, pressione 1020 hPa.
- Vento: da WSW ~2,8 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s.
- Nuvolosità: 15% — poche nuvole.
- Visibilità: buona, circa 8.989 m.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: giornata complessivamente gradevole, con moto d'aria moderato.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: aumento dell'umidità e lieve calo termico.
- Temperatura: 19,0 °C (feels like 19,5 °C). Umidità 97%, pressione 1020 hPa.
- Vento: debole da O ~1,0 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s.
- Nuvolosità: 38% — nubi sparse in aumento.
- Visibilità: buona, 10.000 m.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: la sensazione di umidità cresce con il tramonto; possibile formazione di nubi basse.
Sera (21:00)
- Condizione principale: nubi residue e umidità molto elevata.
- Temperatura: 18,4 °C (feels like 18,9 °C). Umidità 99%, pressione 1020 hPa.
- Vento: debole da N ~1,3 m/s, raffiche fino a 2,8 m/s.
- Nuvolosità: 72% — nubi sparse/compatte nella notte.
- Precipitazioni: assenti (pop 0%).
- Nota: ritorno di condizioni favorevoli a foschie o nubi basse nelle ore notturne.
Riepilogo del giorno
In sintesi, Gela il 16 novembre 2026 presenta una notte e prime ore del mattino molto umide con visibilità fortemente ridotta, mentre dalla tarda mattinata e soprattutto a mezzogiorno si registra un aumento delle temperature fino a circa 22,8 °C con cielo più sgombro e vento da WSW moderato (raffiche sino a ~7 m/s). Le precipitazioni non sono previste (pop 0%), ma attenzione alla foschia e alla scarsa visibilità nelle ore notturne e di primo mattino.