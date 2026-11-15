Gela, 16 novembre 2026: foschie notturne e pomeriggio mite, le previsioni giorno per giorno

Previsioni per Gela il 16 novembre 2026: nottata umida con visibilità ridotta, pomeriggio più caldo e ventilazione moderata. Dettagli ora per ora.

La giornata meteorologica a Gela del 16 novembre 2026 mostra una transizione netta tra una notte umida e un pomeriggio più mite e ventilato. Non sono attese precipitazioni significative, ma le condizioni di visibilità e l'umidità saranno variabili: vale la pena organizzare gli spostamenti con attenzione nelle ore notturne e prime del mattino.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo coperto con umidità molto alta.

cielo coperto con umidità molto alta. Temperatura: 17,6 °C (feels like 17,9 °C). Umidità 99%, pressione 1023 hPa.

(feels like 17,9 °C). Umidità 99%, pressione 1023 hPa. Vento: debole da NNE a ~1,7 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s.

Nuvolosità: 100% — cielo coperto .

. Visibilità: molto ridotta, circa 115 m .

. Precipitazioni: assenti (pop 0% — 0 mm attesi).

Nota: condizioni favorevoli a foschie o banchi di nebbia molto bassi vicino al suolo.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: umidità persistente e visibilità estremamente ridotta.

umidità persistente e visibilità estremamente ridotta. Temperatura: 17,4 °C (feels like 17,7 °C). Umidità 98%, pressione 1022 hPa.

(feels like 17,7 °C). Umidità 98%, pressione 1022 hPa. Vento: molto debole da N a ~2,1 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s.

Nuvolosità: 100% — cielo coperto .

. Visibilità: estremamente ridotta, circa 79 m .

. Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: attenzione agli spostamenti; possibile presenza di nebbia o nubi basse molto intense.

Mattina (06:00)

Condizione principale: ancora nuvoloso e umido ma temperature leggermente in calo.

ancora nuvoloso e umido ma temperature leggermente in calo. Temperatura: 16,5 °C (feels like 16,6 °C). Umidità 93%, pressione 1022 hPa.

(feels like 16,6 °C). Umidità 93%, pressione 1022 hPa. Vento: debole da N ~1,8 m/s, raffiche fino a 3,5 m/s.

Nuvolosità: 99% — cielo ancora ampiamente coperto.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: l'umidità resta elevata; possibile dissolvimento graduale della nebbia con l'aumentare della luce.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: miglioramento con aumento delle temperature e parziale dissolvimento delle nubi.

miglioramento con aumento delle temperature e parziale dissolvimento delle nubi. Temperatura: 22,3 °C (feels like 22,6 °C). Umidità 78%, pressione 1022 hPa.

(feels like 22,6 °C). Umidità 78%, pressione 1022 hPa. Vento: molto leggero da WNW ~0,8 m/s.

Nuvolosità: 85% — ancora nubi residue ma tendenza a schiarite.

Visibilità: migliorata a circa 6.774 m .

. Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: sensazione di aumento termico marcato rispetto alle ore notturne.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: clima più caldo con nubi sparse e ventilazione moderata.

clima più caldo con nubi sparse e ventilazione moderata. Temperatura: 22,8 °C (feels like 23,0 °C). Umidità 73%, pressione 1021 hPa.

(feels like 23,0 °C). Umidità 73%, pressione 1021 hPa. Vento: da WSW a ~3,4 m/s, con raffiche fino a 7,1 m/s .

. Nuvolosità: 33% — nubi sparse , ampie schiarite.

, ampie schiarite. Visibilità: buona, 10.000 m .

. Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: il picco termico della giornata si registra intorno a mezzogiorno, con cielo più sgombro dalle nubi.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: temperature piacevoli e poche nubi.

temperature piacevoli e poche nubi. Temperatura: 20,7 °C (feels like 21,1 °C). Umidità 85%, pressione 1020 hPa.

(feels like 21,1 °C). Umidità 85%, pressione 1020 hPa. Vento: da WSW ~2,8 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s.

Nuvolosità: 15% — poche nuvole .

. Visibilità: buona, circa 8.989 m .

. Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: giornata complessivamente gradevole, con moto d'aria moderato.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: aumento dell'umidità e lieve calo termico.

aumento dell'umidità e lieve calo termico. Temperatura: 19,0 °C (feels like 19,5 °C). Umidità 97%, pressione 1020 hPa.

(feels like 19,5 °C). Umidità 97%, pressione 1020 hPa. Vento: debole da O ~1,0 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s.

Nuvolosità: 38% — nubi sparse in aumento.

Visibilità: buona, 10.000 m .

. Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: la sensazione di umidità cresce con il tramonto; possibile formazione di nubi basse.

Sera (21:00)

Condizione principale: nubi residue e umidità molto elevata.

nubi residue e umidità molto elevata. Temperatura: 18,4 °C (feels like 18,9 °C). Umidità 99%, pressione 1020 hPa.

(feels like 18,9 °C). Umidità 99%, pressione 1020 hPa. Vento: debole da N ~1,3 m/s, raffiche fino a 2,8 m/s.

Nuvolosità: 72% — nubi sparse/compatte nella notte.

nella notte. Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Nota: ritorno di condizioni favorevoli a foschie o nubi basse nelle ore notturne.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Gela il 16 novembre 2026 presenta una notte e prime ore del mattino molto umide con visibilità fortemente ridotta, mentre dalla tarda mattinata e soprattutto a mezzogiorno si registra un aumento delle temperature fino a circa 22,8 °C con cielo più sgombro e vento da WSW moderato (raffiche sino a ~7 m/s). Le precipitazioni non sono previste (pop 0%), ma attenzione alla foschia e alla scarsa visibilità nelle ore notturne e di primo mattino.