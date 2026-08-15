Gela, 16 agosto 2026 — Sole, caldo e brezze leggere: previsioni per domani

A Gela il 16 agosto 2026 tempo stabile e soleggiato: massime intorno a 33°C, brezze da W/WSW e precipitazioni assenti. Dettaglio orario.

Domani a Gela si profila una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature elevate nelle ore centrali e brezze leggere dal quadrante occidentale. Leggi il dettaglio orario per organizzare attività all'aperto e uscire preparati al caldo diurno.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura 27,3°C; sensazione termica 30,3°C. Umidità 79%, punto di rugiada 23,0°C, pressione 1015 hPa. Vento da W a 2,3 m/s (raffiche 3,0 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni praticamente assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): cielo sereno, temperatura 26,9°C; sensazione 29,0°C. Umidità 74%, punto di rugiada 21,7°C, pressione 1014 hPa. Vento debole da NW a 1,2 m/s (raffiche 1,5 m/s). Condizioni stabili e venti molto leggeri.

Mattina (06:00): cielo sereno, temperatura 29,6°C; sensazione 33,7°C. Umidità 68%, punto di rugiada 20,7°C, pressione 1014 hPa. Vento da W a 1,1 m/s (raffiche 1,4 m/s). Inizio di giornata già caldo, con cielo limpido.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, temperatura 32,1°C; sensazione 38,8°C. Umidità 65%, punto di rugiada 20,8°C, pressione 1015 hPa. Vento da WSW a 3,6 m/s (raffiche 3,5 m/s). Aumento rapido della temperatura: attenzione al disagio per il caldo.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, temperatura 33,1°C; sensazione 40,1°C. Umidità 65%, punto di rugiada 21,1°C, pressione 1015 hPa. Vento da WSW a 5,1 m/s (raffiche 5,3 m/s). Picco termico della giornata con forte sensazione di calore nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno, temperatura 31,4°C; sensazione 38,3°C. Umidità 69%, punto di rugiada 22,1°C, pressione 1014 hPa. Vento da WSW a 6,4 m/s (raffiche 7,0 m/s). Caldo persistente ma con brezze lievi-moderate dal mare.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno, temperatura 29,7°C; sensazione 35,0°C. Umidità 73%, punto di rugiada 22,3°C, pressione 1014 hPa. Vento da WSW a 4,2 m/s (raffiche 5,2 m/s). Temperatura in graduale diminuzione, sereno diffuso.

Sera (21:00): cielo sereno, temperatura 28,4°C; sensazione 32,7°C. Umidità 77%, punto di rugiada 22,8°C, pressione 1015 hPa. Vento da WSW a 2,5 m/s (raffiche 3,4 m/s). Notte calda ma stabile, senza venti forti.

Riepilogo del giorno

Giornata tipica estiva a Gela il 16 agosto 2026: soleggiata e calda, con massime intorno a 33°C e sensazione termica che potrà superare i 40°C nelle ore centrali. Venti deboli-moderati da W/WSW e precipitazioni assenti. Consigliabile bere spesso, evitare esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e seguire le normali precauzioni contro il caldo.