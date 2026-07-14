Gela, 15 luglio 2026: giornata serena e molto calda - previsioni

Previsioni per Gela, 15 luglio 2026: cielo sereno, temperature in aumento con afa diurna; vento debole e precipitazioni assenti.

L'estate a Gela si conferma stabile per il 15 luglio 2026: una giornata all'insegna del sole e del caldo, con scarsa ventilazione e umidità che renderà la sensazione termica più elevata nelle ore centrali. Di seguito il dettaglio per fasce orarie e un breve riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 26,6 °C, umidità 78%, vento debole da ovest a circa 2,0 m/s (raffiche fino a 2,3 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): cielo sereno e condizioni ancora piuttosto afose. Temperatura 26,9 °C, umidità 77%, vento debole 2,4 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): sereno, lieve aumento termico. Temperatura 29,0 °C, umidità 68%, punto di rugiada 19,2 °C; vento molto debole 1,8 m/s (raffiche 2,7 m/s). Sensazione di caldo: temperatura percepita circa 32,4 °C.

Mezza mattinata (09:00): sole pieno e caldo in crescita. Temperatura 30,6 °C, umidità 70%, pressione 1017 hPa; vento leggermente più sostenuto da sud-ovest 3,9 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s. Precipitazioni nulle.

Mezzogiorno (12:00): picco diurno con massima termica prevista. Temperatura 31,7 °C, umidità 72%, pressione 1016 hPa; vento debole 3,5 m/s (raffiche 3,8 m/s). Sensazione di caldo intensa: temperatura percepita fino a circa 38,7 °C. Cielo praticamente sereno.

Primo pomeriggio (15:00): ancora molto caldo e soleggiato. Temperatura 30,5 °C, umidità 73%, pressione 1014 hPa; vento da sud-ovest intorno a 3,6 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00): leggero calo termico ma aumento dell'umidità. Temperatura 28,3 °C, umidità 78%, vento debole 1,3 m/s (raffiche 1,6 m/s). Cielo sereno, precipitazioni assenti.

Sera (21:00): cielo sereno e condizioni relativamente stabili. Temperatura 28,2 °C, umidità 71%, vento molto debole 0,7 m/s (raffica 1,1 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni previste: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente serena a Gela il 15 luglio 2026, con temperature comprese tra circa 26,6 °C nella notte e un picco attorno a 31,7 °C a mezzogiorno. Vento generalmente debole (0,7–3,9 m/s) da direzione variabile ma con prevalenza sud-ovest nelle ore diurne. Nessuna precipitazione prevista (0 mm); umidità elevata soprattutto nelle ore serali e notturne, con sensazione di calore percepito fino a circa 38,7 °C nelle ore centrali. Mantieni idratazione e attenzione alle ore più calde della giornata.