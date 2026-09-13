Gela, 14 settembre 2026: piogge leggere intermittenti e afa costante

Previsioni per Gela — 14 settembre 2026: giornata con piogge leggere frequenti, umidità elevata e venti deboli; dettagli ora per ora.

L'autunno meteorologico inizia a farsi sentire a Gela: per il 14 settembre 2026 è attesa una giornata caratterizzata principalmente da precipitazioni leggere ma persistenti e da umidità elevata. Di seguito il quadro orario completo per orientarsi nelle attività quotidiane.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Pioggia leggera in arrivo a tratti. Temperatura intorno a 24.2 °C, umidità 73%, pressione 1019 hPa. Precipitazioni previste circa 0.12 mm nelle tre ore (probabilità 20%). Vento da NE a 3.5 m/s con raffiche fino a 3.5 m/s. Visibilità 10 km. Superfici bagnate su strade e marciapiedi, attenzione se si esce la sera.

Prima mattina (03:00) — Persistono piovaschi deboli e condizioni umide. Temperatura 22.7 °C, umidità 76%, pressione 1018 hPa. Pioggia stimata 0.10 mm nelle tre ore (probabilità 20%). Vento NE intorno a 4.1 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Cielo in gran parte sereno secondo la copertura nuvolosa riportata, ma gli addensamenti associati alle precipitazioni locali possono risultare localmente compatti.

Mattina (06:00) — Ancora pioggia leggera intermittente e aumento della nuvolosità (copertura ~44%). Temperatura minima di mattina circa 22.6 °C, umidità 73%. Pioggia prevista 0.15 mm (probabilità 32%). Vento NE intorno a 4.1 m/s, visibilità 10 km. Atmosfera ancora piuttosto umida: possibile foschia costiera.

Mezza mattinata (09:00) — Aumento delle precipitazioni con cielo molto nuvoloso (100%). Temperatura 25.6 °C, umidità 59%, pressione 1020 hPa. Pioggia attesa 1.01 mm nelle tre ore (probabilità 83%). Vento da SE a 3.7 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Periodo con piogge più continue rispetto alle ore precedenti.

Mezzogiorno (12:00) — Fase con pioggia leggera ma persistente e sensazione di afa: temperatura 27.3 °C ma temperatura percepita fino a 29.6 °C, umidità 72%. Precipitazioni intorno a 1.10 mm (probabilità 95%). Vento meridionale a circa 6.1 m/s, raffiche fino a 5.2 m/s. Copertura nuvolosa completa (100%). Consigliata cautela per attività all'aperto e in mare a causa delle onde locali dovute al vento.

Primo pomeriggio (15:00) — Pioggia leggera intermittente con temperature attorno a 27.5 °C. Umidità 68%, pressione 1017 hPa. Precipitazioni stimate 0.60 mm (probabilità 75%). Vento da SW debole, 2.6 m/s con raffiche intorno a 2.0 m/s. Cielo coperto; momenti di pioggia possono alternarsi a pause.

Tardo pomeriggio (18:00) — Piogge più consistenti tra pomeriggio e sera: precipitazioni previste fino a 2.33 mm nelle tre ore (probabilità 100%). Temperatura in lieve calo a 25.1 °C, umidità 74%, pressione 1018 hPa. Vento SSW a circa 3.1 m/s con raffiche fino a 3.2 m/s; copertura nuvolosa 90%. Tra le fasce orarie quella con il maggior accumulo atteso: possibili marciapiedi e strade bagnate.

Sera (21:00) — Pioggia leggera persistente per la serata. Temperatura 24.5 °C, umidità 68%, pressione 1019 hPa. Precipitazioni attese 1.51 mm nelle tre ore (probabilità 100%). Vento da SSE debole, circa 1.1 m/s con lievi raffiche. Copertura nuvolosa quasi completa (99%). Visibilità rimane buona (10 km), ma condizioni umide persistono.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Gela il 14 settembre 2026 vedrà una giornata caratterizzata da piogge leggere ma persistenti con probabilità di precipitazione particolarmente elevate da metà mattina fino alla sera. Le temperature oscilleranno tra circa 22.6 °C e 27.5 °C, con elevata umidità e sensazione di afa nelle ore centrali. I venti saranno per lo più deboli-moderati, con direzione variabile da NE a S/SSW e raffiche contenute. Raccomandazioni: portare un ombrello, guidare con cautela sulle strade bagnate e prestare attenzione alle attività marittime nelle ore di maggior vento.