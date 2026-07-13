Gela, 14 luglio 2026 — Meteo: giornata estiva e prevalentemente serena

A Gela il 14 luglio 2026: giornata in massima parte soleggiata, brezze deboli-moderate e zero precipitazioni previste. Tutti i dettagli orari.

L'arrivo del 14 luglio a Gela si presenta con condizioni stabili: poche nubi, temperature estive e una ventilazione generalmente debole o moderata. Scorrendo le fasce orarie troverete i dettagli per organizzarvi al meglio della giornata, dalla notte alla sera.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con visibilità buona (10.000 m). Temperatura intorno a 25.8 °C, umidità al 84% e pressione sui 1018 hPa. Vento molto debole da NW (322°) a circa 0.8 m/s con raffiche leggere fino a 0.86 m/s. Probabilità di precipitazioni nulla (pop 0, 0 mm). Condizioni tranquille per la notte, con lieve percezione di afa data l'umidità e il punto di rugiada a 21.95 °C.

Prima mattina (03:00): permane il cielo sereno, temperatura stabile a circa 25.7 °C e umidità in leggero calo (81%). Pressione 1017 hPa. Vento debole da NNW (331°) intorno a 1.7 m/s, raffiche fino a 1.77 m/s. Nessuna precipitazione attesa. Buone condizioni per chi preferisce attività all'aperto nelle ore più fresche.

Mattina (06:00): primo bagliore diurno con temperatura in salita a 28.3 °C, umidità 70% e sensazione termica più elevata (feels_like 31.3 °C). Pressione 1018 hPa. Vento molto debole da NW a ~1.3 m/s. Cielo sereno e visibilità ottimale; aumentano le condizioni estive tipiche della costa.

Mezza mattinata (09:00): ancora cielo sereno con temperatura leggermente inferiore rispetto al picco mattutino a 27.7 °C, umidità 66% e pressione 1018 hPa. Vento aumenta a 4.6 m/s con direzione WSW (248°) e raffiche fino a 4.73 m/s: una brezza sostenuta che mitiga la sensazione di caldo. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00): tempo stabile e assolato, temperatura intorno a 27.9 °C, umidità 67% e pressione 1018 hPa. Vento da SSW (239°) attorno a 6.0 m/s, raffiche fino a 7.03 m/s; la ventilazione risulta la più marcata della giornata fino a questo momento. Sensazione termica elevata (feels_like ~30.1 °C). Zero precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00): massime attese con temperatura 28.6 °C, umidità 64% e pressione 1017 hPa. Vento moderato da WSW (259°) a circa 6.7 m/s con raffiche fino a 8.8 m/s: sarà la fase più ventilata del giorno, utile per rinfrescare la costa. Cielo sereno e nessuna pioggia (pop 0).

Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo termico a 27.4 °C, umidità che risale al 71% e pressione 1016 hPa. Vento in attenuazione a ~3.5 m/s da WSW (243°) con raffiche fino a 4 m/s. Cielo terso, condizioni ottime per attività all'aperto; sempre precipitazioni assenti.

Sera (21:00): serata calda e ancora serena con temperatura intorno a 27.0 °C, umidità elevata al 79% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole, da SSW (205°) a ~0.6 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione prevista (pop 0). Potrebbe permanere una sensazione di afa notturna nelle ore successive.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 14 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e stabile, senza precipitazioni (pop 0, 0 mm). Temperature estive tra 25–29 °C, sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali (feels_like fino a ~31 °C). La ventilazione risulterà debole-moderata, con i valori più alti tra mezzogiorno e primo pomeriggio (fino a ~6–8.8 m/s di raffica). Consigli: protezione solare nelle ore centrali e attenzione all'idratazione, sfruttando le brezze pomeridiane per sollievo.