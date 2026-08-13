Gela, 14 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena, attenzione all'afa
Previsioni per Gela - 14 agosto 2026: giornata in gran parte serena, temperature fino a 33°C e sensazione di caldo intenso nelle ore centrali.
L'estate resta protagonista a Gela: il 14 agosto 2026 si prospetta una giornata con scarsa nuvolosità e nessuna precipitazione prevista. Temperature elevate e un tasso di umidità crescente verso sera influenzeranno la sensazione di caldo, soprattutto nelle ore centrali.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 27,6 °C (percepita 28,3 °C).
- Umidità: 54%.
- Pressione: 1015 hPa.
- Vento: debole, 2,43 m/s da 30° (raffica 2,43 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
- Visibilità: 10.000 m.
La notte rimane calda e asciutta, condizioni favorevoli per attività all'aperto serali ma con sensazione termica ancora marcata.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 27,5 °C (percepita 28,5 °C).
- Umidità: 58%.
- Pressione: 1015 hPa.
- Vento: molto debole, 1,64 m/s da 11° (raffica 1,61 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Mattinata inoltrata che parte già calda: lieve aumento dell'umidità ma cielo ancora sgombro da nubi.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 30,7 °C (percepita 34,1 °C).
- Umidità: 59%.
- Pressione: 1016 hPa.
- Vento: quasi assente, 1,10 m/s da 19° (raffica 1,09 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
L'alba è già calda: temperatura sopra i 30 °C e indice di calore in aumento, con vento praticamente assente.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 33,2 °C (percepita 36,3 °C).
- Umidità: 49%.
- Pressione: 1016 hPa.
- Vento: leggero, 1,10 m/s da 212° (raffica 1,12 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Già in mattinata si raggiungono i valori massimi termici della giornata; il sole diretto aumenta sensibilmente la sensazione di calore.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 33,1 °C (percepita 37,1 °C).
- Umidità: 52%.
- Pressione: 1015 hPa.
- Vento: debole-moderato, 3,9 m/s da 231° (raffica 3,65 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Punte intorno a 33 °C e sensazione di afa accentuata: è l'ora di massimo irraggiamento.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 31,9 °C (percepita 38,3 °C).
- Umidità: 65%.
- Pressione: 1014 hPa.
- Vento: 3,62 m/s da 242° (raffica 4,53 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Pur con temperatura lievemente in calo rispetto a mezzogiorno, l'aumento dell'umidità porta a una sensazione di caldo più intensa nelle ore pomeridiane.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: nubi sparse (circa 35% di copertura).
- Temperatura: 30,0 °C (percepita 36,3 °C).
- Umidità: 75%.
- Pressione: 1014 hPa.
- Vento: 2,16 m/s da 233° (raffica 2,58 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Aumenta l'umidità e compaiono alcune nubi, ma senza sviluppo di fenomeni significativi: serate ancora miti e afose.
Sera (21:00)
- Condizione: prevalente cielo sereno (copertura ridotta, 8%).
- Temperatura: 28,7 °C (percepita 33,1 °C).
- Umidità: 76%.
- Pressione: 1014 hPa.
- Vento: molto debole, 1,05 m/s da 303° (raffica 1,25 m/s).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
La sera rimane calda e umida, con cielo quasi sgombro e ventilazione debole.
Riepilogo del giorno
Giornata a Gela del 14 agosto 2026 caratterizzata da assenza di precipitazioni e prevalente cielo sereno, con picchi termici intorno a 33 °C e sensazioni di caldo percepito fino a circa 38 °C nelle ore centrali. Vento generalmente debole-moderato da componente sud-ovest nel corso della giornata. Consigliata prudenza per attività all'aperto nelle ore di massimo irraggiamento a causa dell'afa e delle temperature elevate.