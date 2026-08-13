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Gela, 14 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena, attenzione all'afa

Previsioni per Gela - 14 agosto 2026: giornata in gran parte serena, temperature fino a 33°C e sensazione di caldo intenso nelle ore centrali.

A cura di Meteorologo
13 agosto 2026 15:00
Gela, 14 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena, attenzione all'afa -
Meteo
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L'estate resta protagonista a Gela: il 14 agosto 2026 si prospetta una giornata con scarsa nuvolosità e nessuna precipitazione prevista. Temperature elevate e un tasso di umidità crescente verso sera influenzeranno la sensazione di caldo, soprattutto nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 27,6 °C (percepita 28,3 °C).
  • Umidità: 54%.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: debole, 2,43 m/s da 30° (raffica 2,43 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
  • Visibilità: 10.000 m.

La notte rimane calda e asciutta, condizioni favorevoli per attività all'aperto serali ma con sensazione termica ancora marcata.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 27,5 °C (percepita 28,5 °C).
  • Umidità: 58%.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: molto debole, 1,64 m/s da 11° (raffica 1,61 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mattinata inoltrata che parte già calda: lieve aumento dell'umidità ma cielo ancora sgombro da nubi.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 30,7 °C (percepita 34,1 °C).
  • Umidità: 59%.
  • Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: quasi assente, 1,10 m/s da 19° (raffica 1,09 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

L'alba è già calda: temperatura sopra i 30 °C e indice di calore in aumento, con vento praticamente assente.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 33,2 °C (percepita 36,3 °C).
  • Umidità: 49%.
  • Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: leggero, 1,10 m/s da 212° (raffica 1,12 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Già in mattinata si raggiungono i valori massimi termici della giornata; il sole diretto aumenta sensibilmente la sensazione di calore.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 33,1 °C (percepita 37,1 °C).
  • Umidità: 52%.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: debole-moderato, 3,9 m/s da 231° (raffica 3,65 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Punte intorno a 33 °C e sensazione di afa accentuata: è l'ora di massimo irraggiamento.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 31,9 °C (percepita 38,3 °C).
  • Umidità: 65%.
  • Pressione: 1014 hPa.
  • Vento: 3,62 m/s da 242° (raffica 4,53 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Pur con temperatura lievemente in calo rispetto a mezzogiorno, l'aumento dell'umidità porta a una sensazione di caldo più intensa nelle ore pomeridiane.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse (circa 35% di copertura).
  • Temperatura: 30,0 °C (percepita 36,3 °C).
  • Umidità: 75%.
  • Pressione: 1014 hPa.
  • Vento: 2,16 m/s da 233° (raffica 2,58 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Aumenta l'umidità e compaiono alcune nubi, ma senza sviluppo di fenomeni significativi: serate ancora miti e afose.

Sera (21:00)

  • Condizione: prevalente cielo sereno (copertura ridotta, 8%).
  • Temperatura: 28,7 °C (percepita 33,1 °C).
  • Umidità: 76%.
  • Pressione: 1014 hPa.
  • Vento: molto debole, 1,05 m/s da 303° (raffica 1,25 m/s).
  • Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

La sera rimane calda e umida, con cielo quasi sgombro e ventilazione debole.

Riepilogo del giorno

Giornata a Gela del 14 agosto 2026 caratterizzata da assenza di precipitazioni e prevalente cielo sereno, con picchi termici intorno a 33 °C e sensazioni di caldo percepito fino a circa 38 °C nelle ore centrali. Vento generalmente debole-moderato da componente sud-ovest nel corso della giornata. Consigliata prudenza per attività all'aperto nelle ore di massimo irraggiamento a causa dell'afa e delle temperature elevate.

Previsioni meteo 14 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +28.3°)
Precip. -
Vento 2.4 NE (max 2.4)
Umidità 54%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.5° (perc. +28.5°)
Precip. -
Vento 1.6 N (max 1.6)
Umidità 58%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.7° (perc. +34.1°)
Precip. -
Vento 1.1 N (max 1.1)
Umidità 59%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.2° (perc. +36.3°)
Precip. -
Vento 1.1 SO (max 1.1)
Umidità 49%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.1° (perc. +37.1°)
Precip. -
Vento 3.9 SO (max 3.7)
Umidità 52%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.9° (perc. +38.3°)
Precip. -
Vento 3.6 SO (max 4.5)
Umidità 65%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +30.0° (perc. +36.3°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.6)
Umidità 75%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.7° (perc. +33.1°)
Precip. -
Vento 1.1 NO (max 1.3)
Umidità 76%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.7° (perc. +30.5°)
Precip. -
Vento 0.6 NO (max 0.8)
Umidità 74%
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