Gela, 12 maggio 2026: nubi in aumento e vento in rinforzo durante la giornata

Previsioni per Gela il 12 maggio 2026: temperature miti, cielo che si coprirà dal mattino e vento moderato-sostenuto; precipitazioni assenti.

Una giornata da seguire soprattutto per il vento: a Gela il 12 maggio 2026 le temperature resteranno miti ma il profilo barico favorirà un aumento della nuvolosità e raffiche significative durante le ore centrali. Nessuna precipitazione attesa, ma chi programma attività all'aperto o in mare dovrà tenere conto del rinforzo dei venti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cieli con poche nuvole (copertura ~24%), temperatura intorno a 18.8 °C (sensazione termica 18.5 °C). Vento debole da NNE a ~1 m/s con raffiche fino a 1.0 m/s. Pressione stabile attorno a 1015 hPa, umidità 68%. Visibilità buona (10.000 m). Probabilità di precipitazioni: 0% (accumuli 0 mm).

Prima mattina (03:00): prevale il cielo sereno (copertura ~5%), temperatura leggermente più fresca 18.2 °C (feels like 17.9 °C). Vento da Ovest a ~2.1 m/s, raffiche modeste fino a 2.2 m/s. Pressione 1014 hPa, umidità 68%. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0%).

Mattina (06:00): condizioni ancora gradevoli con poche nubi (copertura ~13%), temperatura 18.8 °C (umidità 73%). Vento da Ovest ~2.6 m/s con raffiche fino a 2.9 m/s. Pressione 1015 hPa. Visibilità buona. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00): aumento marcato della nuvolosità fino a cielo coperto (100%). Temperatura in moderato rialzo a 20.2 °C. Il vento comincia a rinforzare: media ~6.0 m/s con raffiche fino a 7.0 m/s, direzione intorno a Ovest. Pressione in lieve calo 1015 hPa, umidità 71%. Precipitazioni: 0% (0 mm), visibilità 10.000 m.

Mezzogiorno (12:00): giornata più grigia con cielo coperto (98%) e temperatura massima attesa intorno a 21.3 °C. Vento sostenuto da Ovest ~10.1 m/s, raffiche fino a 12.6 m/s: condizione da monitorare per attività marine e all'aperto. Pressione 1013 hPa, umidità 64%. Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00): ancora cielo coperto (92%) e temperatur a intorno a 20.5 °C. Vento in ulteriore rinforzo con media ~11.5 m/s e raffiche fino a 13.8 m/s, provenienza Ovest-SO. Pressione 1013 hPa, umidità 67%. Precipitazioni assenti (0%).

Tardo pomeriggio (18:00): persiste il cielo coperto (96%), temperatura in lieve calo a 19.7 °C. Vento che diminuisce rispetto al picco pomeridiano, attorno a 4.4 m/s con raffiche fino a 5.1 m/s, direzione ancora occidentale. Pressione 1012 hPa, umidità 67%. Visibilità buona, precipitazioni non previste.

Sera (21:00): cielo ancora coperto (100%) ma vento debole, circa 2.6 m/s con raffiche fino a 3.3 m/s. Temperatura serale 18.9 °C, umidità 72% e pressione 1013 hPa. Visibilità ottima (10.000 m) e probabilità di pioggia nulla (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 12 maggio 2026 una giornata mild e generalmente asciutta, con temperature comprese fra circa 18–21 °C. La caratteristica principale sarà l'aumento della nuvolosità a partire dalla mezza mattinata e il rinforzo del vento tra mezzogiorno e primo pomeriggio (raffiche fino a ~14 m/s). Nessuna precipitazione attesa; pressione stabile intorno a 1012–1015 hPa e visibilità buona. Consiglio di prestare attenzione alle condizioni di vento, in particolare per la navigazione e le attività costiere.