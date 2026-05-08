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Corruzione per un contributo regionale, Mancuso in Cassazione

A seguito della misura, è stato sospeso dall'Ars

A cura di Redazione Redazione
08 maggio 2026 13:21
Corruzione per un contributo regionale, Mancuso in Cassazione -
Gela
Caltanissetta
Cronaca
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Caltanissetta. Dopo la decisione del tribunale del riesame di Caltanissetta, che ha confermato la misura degli arresti domiciliari, l'ex parlamentare Ars Michele Mancuso, attraverso il difensore, Alberto Fiore, si rivolgerà alla Corte di Cassazione, nel tentativo di una revoca dei domiciliari, scattati a seguito di un'inchiesta su un presunto caso di corruzione. L'ex parlamentare regionale forzista è accusato di aver ottenuto circa 12 mila euro per la concessione di un contributo regionale in favore di un'associazione nissena. A seguito della misura, è stato sospeso dall'Ars.

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