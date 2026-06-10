Gela, 11 giugno 2026: giornata calda e ventilata con cielo per lo più sereno
A Gela l'11 giugno 2026 si prevede caldo e vento: temperature elevate e raffiche nel pomeriggio. Dettaglio orario e consigli pratici.
La giornata dell'11 giugno 2026 a Gela si presenta con tempo prevalentemente soleggiato e temperature in aumento fino al primo pomeriggio. Venti moderati‑forti sul versante occidentale del golfo e valori di "felt" (temperatura percepita) che possono risultare elevati nelle ore centrali: qualche attenzione per chi è sensibile al caldo.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 23,4 °C (percepita 23,6 °C), umidità 71%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a 1,3 m/s con raffica fino a 1,2 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).
Prima mattina (03:00) — nubi sparse ma condizioni asciutte. Temperatura 24,0 °C, umidità 70%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da NW ~305° a 0,9 m/s (raffica 1,0 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni improbabili (0 mm).
Mattina (06:00) — poche nuvole, avvio della giornata più caldo: temperatura 28,3 °C (percepita 30,2 °C), umidità 63%, pressione 1015 hPa. Vento debole-moderato da WSW ~250° a 2,5 m/s (raffica 2,7 m/s). Visibilità 10 km. Nessuna pioggia prevista.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, ulteriore aumento termico: 31,3 °C con percepita 38,3 °C (indice di calore elevato), umidità 73%, pressione 1015 hPa. Vento da WSW ~238° a 4,2 m/s (raffica 4,6 m/s). Visibilità 10 km. Si raccomanda prudenza per attività all'aperto nelle ore centrali.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, massime della giornata intorno a 32,2 °C (percepita 39,2 °C), umidità 75% e pressione 1015 hPa. Vento da WSW ~249° più sostenuto: 6,7 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s. Visibilità leggermente ridotta a ~8,5 km. Nessuna precipitazione (0 mm), ma il caldo percepito può risultare pericoloso per anziani e fumatori.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, temperatura in lieve calo a 29,2 °C, umidità 70%, pressione 1014 hPa. Vento teso da W ~262° a 9,4 m/s (raffica 12,2 m/s): condizioni di mare e costa più mosse. Visibilità 10 km. Nessuna pioggia prevista.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, temperatura 25,0 °C (percepita 25,4 °C), umidità 70%, pressione 1013 hPa. Vento sostenuto da W ~281° a 9,1 m/s con raffiche fino a 12,8 m/s. Visibilità 10 km. Raffiche diurnee più marcate: prestare attenzione per attività nautiche.
Sera (21:00) — cielo sereno, temperature attorno a 23,9 °C, umidità 75%, pressione 1014 hPa. Vento da WNW ~291° a 6,2 m/s (raffica 7,9 m/s). Visibilità 10 km. Condizioni asciutte per la notte (0 mm di precipitazione).
Riepilogo del giorno
Gela vivrà l'11 giugno 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con picco termico intorno a 32 °C a mezzogiorno e un elevato valore di temperatura percepita (fino a ~39 °C). I venti si rinforzeranno nel pomeriggio fino a valori sostenuti (intorno a 9–9,5 m/s) con raffiche oltre 12 m/s: possibile mare mosso. Nessuna precipitazione attesa. Consigli: idratazione, evitare esposizione prolungata nelle ore centrali e cautela in mare o attività costiere.