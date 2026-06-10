Gela, 11 giugno 2026: giornata calda e ventilata con cielo per lo più sereno

A Gela l'11 giugno 2026 si prevede caldo e vento: temperature elevate e raffiche nel pomeriggio. Dettaglio orario e consigli pratici.

A cura di Meteorologo 10 giugno 2026 15:00

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