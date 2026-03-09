Quotidiano di Gela

Gela, 10 marzo 2026: nubi e pioggia leggera nel corso della giornata

Previsioni per Gela il 10 marzo 2026: temperature miti, venti deboli-moderati e piogge concentrate tra mezzogiorno e sera.

A cura di Meteorologo
09 marzo 2026 15:00
Gela, 10 marzo 2026: nubi e pioggia leggera nel corso della giornata -
Meteo
Condividi

L'aria a Gela per il 10 marzo 2026 rimane relativamente mite ma instabile: la giornata partirà con cielo molto nuvoloso e offrirà una finestra di nubi irregolari in mattinata, prima di un peggioramento con piogge leggere fra il mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Venti deboli-moderati e precipitazioni contenute caratterizzeranno le ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo coperto, temperatura intorno a 13,1 °C, umidità alta (84%) e pressione sui 1023 hPa. Vento da NE a 4,3 m/s, raffiche fino a 5,5 m/s. Visibilità 10 km. Bassa probabilità di precipitazioni (pop ~4%).

Prima mattina (03:00) – Ancora cielo coperto con temperatura stabile a 13,1 °C e umidità elevata (84%). Vento leggermente più orientato a NE (circa 4,6 m/s). Condizioni generalmente asciutte, visibilità buona.

Mattina (06:00) – Persistono nubi compatte e temperature intorno a 13,1 °C; umidità scende lievemente al 82%. Vento 4,0 m/s da NE. Giornata che si apre senza precipitazioni significative nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00) – Passaggio a nubi sparse, temperatura in aumento fino a 15,6 °C, umidità intorno al 73%. Vento più debole, circa 3,2 m/s. Occasionali aperture di cielo, bassa probabilità di pioggia (pop ~11%).

Mezzogiorno (12:00)Peggioramento con pioggia leggera: temperatura massima prevista ~16,2 °C, pioggia stimata 1,83 mm nelle tre ore. Copertura nuvolosa intorno al 75%, vento debole da SE (~1,2 m/s). Probabilità di pioggia molto elevata (pop ~96%).

Primo pomeriggio (15:00) – Continuerà la pioggia leggera con accumulo attorno a 2,41 mm nelle tre ore; temperatura intorno a 15,7 °C. Nuvolosità molto elevata (97%) e vento debole-moderato da SE (2,7 m/s). Prestare attenzione a strade bagnate.

Tardo pomeriggio (18:00) – Piogge intermittenti con altri 1,06 mm attesi, temperatura in lieve calo a 14,2 °C. Vento aumenta a circa 4,9 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s, direzione ESE (101°). Nuvolosità fitta; elevata probabilità di precipitazioni (pop 100%).

Sera (21:00) – Miglioramento verso cielo molto nuvoloso ma senza pioggia prevista; temperatura scende a 12,5 °C, umidità 79% e vento attorno a 3,7 m/s da ENE. Condizioni asciutte e visibilità invariata.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 10 marzo 2026 una giornata di transizione: mattinata con temperature miti e nubi variabili, seguito da un peggioramento con pioggia leggera tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio (accumulo complessivo stimato ~5,3 mm). Venti generalmente deboli-moderati (1–5 m/s) con raffiche locali più sostenute in serata; pressione attorno a 1022–1025 hPa. Consigliati parapolvere e ombrello nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 10 marzo 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.1° (perc. +12.7°)
Precip. -
Vento 4.3 NE (max 5.5)
Umidità 84%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.1° (perc. +12.7°)
Precip. -
Vento 4.6 NE (max 5.9)
Umidità 84%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.1° (perc. +12.6°)
Precip. -
Vento 4.0 NE (max 6.0)
Umidità 82%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.6° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 3.2 E (max 4.3)
Umidità 73%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.2° (perc. +15.8°)
Precip. 1.83mm (prob. 96%)
Vento 1.2 SE (max 2.2)
Umidità 73%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.7° (perc. +15.3°)
Precip. 2.41mm (prob. 99%)
Vento 2.7 SE (max 3.9)
Umidità 75%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.2° (perc. +13.7°)
Precip. 1.06mm (prob. 100%)
Vento 4.9 E (max 6.9)
Umidità 78%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.5° (perc. +11.9°)
Precip. -
Vento 3.7 E (max 4.3)
Umidità 79%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.9° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 3.5 NE (max 3.9)
Umidità 81%
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela