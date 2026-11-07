Alleati e distanze Gazebo e vertenza sanità, parole Caci dividono: Giudice, "inaccettabile banalizzare protesta"

Vedute, quelle dell'esponente Mpa, che per il consigliere civico Giovanni Giudice non sono giustificabili

Gela. Il gazebo simbolo della vertenza sanità, che per oltre sessanta giorni è stato collocato e mantenuto dall'amministrazione comunale davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”, sta generando distanze nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Come abbiamo riferito, ieri nel corso dell'incontro organizzato dal gruppo locale Mpa, nonostante una sostanziale conferma dell'intesa politica con il sindaco Terenziano Di Stefano e con la sua coalizione, qualche frecciata uno dei coordinatori provinciali, Rosario Caci, l'ha lanciata soprattutto nel campo del Movimento cinquestelle e ha toccato il tasto della vertenza sanità, che gli autonomisti hanno sostenuto ma con un approccio differente, piuttosto restii appunto al clima del gazebo. Il sindaco, che non era presente all'incontro quando Caci è intervenuto (Di Stefano è arrivato successivamente), ha, a conclusione del dibattito, richiamato gli autonomisti. “Quel gazebo l'ho voluto io ed è stato fondamentale per rendere pubblica la condizione del nostro ospedale, non più accettabile”, ha detto. Per Caci, invece, “il gazebo è andato oltre, causando un danno all'immagine dell'ospedale”. Vedute, quelle dell'esponente Mpa, che per il consigliere civico Giovanni Giudice non sono giustificabili. “Le parole del coordinatore provinciale dell'Mpa, Rosario Caci, in merito alla protesta sulla sanità, sono inaccettabili. Affermare – dice Giudice - che il gazebo ha danneggiato l’immagine dell’ospedale significa non solo banalizzare una protesta politicamente e socialmente rilevante ma anche offendere l’impegno, il lavoro e il sacrificio di tutte le persone che l'hanno organizzata. Dispiace, in particolare – dice Giudice - che simili dichiarazioni provengano da un alleato politico che è anche medico e primario dell’ospedale e che, proprio per il ruolo che ricopre, conosce meglio di chiunque altro le gravi carenze della nostra struttura sanitaria”. Secondo il consigliere di “Una Buona Idea”, sminuire la vertenza sanità significa voltare le spalle anche ai cittadini che l'hanno sostenuta, con almeno quattordicimila firme. “Il gazebo non ha danneggiato l’immagine dell’ospedale. Ha dato voce ai cittadini che chiedono risposte, a una comunità che non intende rassegnarsi e a chi ogni giorno si batte affinché il diritto alla salute venga finalmente garantito. Il problema – aggiunge – non è chi protesta ma le condizioni nelle quali si trova il nostro ospedale. Su questo non possiamo permetterci ambiguità né silenzi. La vera risposta è data dalle quattordicimila firme dei cittadini che hanno voluto condividere le finalità della protesta. A loro dobbiamo rispetto”. L'esponente civico prende quindi le distanze dal dirigente Mpa, così come ha fatto il primo cittadino.