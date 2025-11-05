Gaming e cybersecurity: i dogmi che ogni player dovrebbe seguire

Le piattaforme moderne integrano delle tecnologie di protezione avanzate, ma nessun sistema risulta totalmente immune dalle minacce.

Il settore del gaming online registra ogni anno una crescita costante, attirando milioni di persone che trascorrono molte ore in ambienti digitali interattivi e interconnessi. Questa espansione introduce delle nuove opportunità di intrattenimento, ma espone i giocatori ai rischi informatici che compromettono la privacy, i dispositivi e l’integrità degli account. Le piattaforme moderne integrano delle tecnologie di protezione avanzate, ma nessun sistema risulta totalmente immune dalle minacce. Motivo per cui la sicurezza richiede sempre l'adozione di comportamenti consapevoli in grado di ridurre le vulnerabilità.

I dogmi della cybersecurity nel gaming

La protezione parte dalla gestione delle credenziali, perché un account compromesso facilita gli accessi non autorizzati, la sottrazione dei dati e la manipolazione dei profili. Una password unica e complessa per ogni servizio limita i danni in caso di violazione, mentre l’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di verifica che blocca gran parte dei tentativi di intrusione. Si suggerisce inoltre di aggiornare periodicamente le password, per limitare in modo ulteriore i rischi, e di non diffonderle mai.

Molti utenti disattivano l’antivirus per alleggerire il sistema durante le sessioni di gioco, ma questa pratica espone il dispositivo a svariati rischi: dai malware agli spyware, passando per i ransomware. Un antivirus attivo, meglio ancora se in una modalità specifica per il gaming, riduce i rischi e impedisce che i file dannosi vengano eseguiti in background. Ed è altrettanto importante aggiornare sempre l'antivirus, così da applicare le patch che modificano i database di questi software di sicurezza, coprendo anche le nuove minacce. Anche i firewall si rivelano particolarmente utili per la sicurezza informatica nel gaming.

Nel caso del gambling online, bisogna prestare una particolare attenzione alle certificazioni del portale scelto. In Italia l'unico ente autorizzato al rilascio di queste ultime è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di conseguenza, è sempre il caso di selezionare una piattaforma di iGaming dotata di autorizzazione ADM. In questo modo si eviterà ogni problema di sicurezza. Ad esempio, si avrà la certezza che il payout della slot Extra Chilli sarà regolare, e che ogni software sarà privo di trojan, virus o manomissioni.

Gli altri consigli per la sicurezza informatica

Molti tentativi di phishing imitano i messaggi ufficiali, e invitano gli utenti a cliccare su link che portano a pagine false, create per rubare credenziali o installare file malevoli. Informarsi sulle tecniche utilizzate in questo ambito aiuta a riconoscere e a distinguere le email vere da quelle false. I tentativi più frequenti promettono dei vantaggi immediati, dei premi esclusivi o dei contenuti gratuiti non disponibili nei canali ufficiali. Per evitare di cadere nella trappola basta evitare di cliccare su questi link, loggando solo ed esclusivamente dalla pagina ufficiale del sito, digitando direttamente l'URL nello spazio apposito del browser.

Molti problemi nascono inoltre dall’uso di file non verificati. Il download di giochi piratati o di mod reperite da fonti sconosciute causa spesso l'infezione del proprio dispositivo con trojan e altri programmi dannosi. Gli store ufficiali rappresentano l'unico canale affidabile, ed è anche per questo che conviene sempre evitare il download dei file APK, molto diffusi nel campo del gaming mobile.