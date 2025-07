Galleria di Marianopoli | Il tunnel ferroviario da record che ha cambiato la Sicilia e conserva un primato poco noto

Galleria di Marianopoli : capolavoro ottocentesco sulla Palermo‑Catania con una curiosità che ti lascerà a bocca aperta.

Un gigante nascosto sotto Marianopoli

Nel cuore della provincia di Caltanissetta, tra le campagne silenziose di Marianopoli e la stazione ferroviaria di Mimiani-San Cataldo, si nasconde un’opera d’ingegneria grandiosa quanto poco conosciuta: la Galleria di Marianopoli. Con i suoi 6.478 metri di lunghezza, questo tunnel ferroviario fu realizzato tra il 1878 e il 1885 come parte del grande progetto di collegamento tra Palermo e Catania, fortemente voluto dallo Stato italiano appena unificato. A oggi è ancora la più lunga galleria ferroviaria dell’entroterra siciliano e per oltre un secolo è stata la più lunga di tutta la Sicilia.

La galleria, realizzata in tracciato diritto con pendenza costante di 20 per mille, venne progettata per consentire ai convogli di attraversare una zona montuosa particolarmente difficile, evitando dislivelli e curve pericolose. L’opera fu talmente ambiziosa che durante la sua esecuzione si alternarono due società costruttrici: prima la “Società Vittorio Emanuele” e poi la “Rete Sicula”. Il tunnel fu aperto ufficialmente al traffico il 1º agosto 1885, e rappresentò per l’epoca un successo tecnico straordinario.

Un’opera che resiste da oltre 1 secolo

Il contesto geologico complicato, composto da rocce calcaree, argille e gessi, ha reso la costruzione un’impresa faticosa. I lavori si svolsero prevalentemente a mano, con tecniche di scavo tradizionali e l’utilizzo di esplosivi a miccia. Oltre ai problemi tecnici, anche le difficoltà economiche frenarono più volte l’opera. Ma alla fine, la galleria fu completata, diventando un simbolo del progresso ottocentesco nell’entroterra siciliano.

Oggi il tunnel continua a essere utilizzato dalla linea Palermo–Caltanissetta–Catania, sebbene in attesa di riammodernamenti significativi. Con il progetto PNRR di potenziamento della rete ferroviaria siciliana, la Galleria di Marianopoli resterà un elemento chiave del tratto interno, pur con alcune variazioni di percorso in fase di progettazione.

Curiosità

Per oltre 116 anni – dal 1885 al 2001 – la Galleria di Marianopoli è stata la più lunga galleria ferroviaria di tutta la Sicilia. Questo primato è stato superato solo con la costruzione della Galleria Ogliastrillo–Castelbuono sulla linea Palermo–Messina, lunga 6.847 metri. Tuttavia, il tunnel di Marianopoli detiene ancora il primato assoluto nell’entroterra siciliano, ed è uno dei più antichi ancora in uso nell’intera rete ferroviaria nazionale.