"Futuro nazionale in città riscuote consensi", Cagnes: "Nel centrodestra ma ci sono temi irrinunciabili"

Il comitato promotore di Futuro nazionale, da qualche tempo, si è costituito pure in città

Gela. Nel centrodestra che fa fatica a rivedersi in un’idea di unità ferrea, è probabilmente la formazione che sta facendo più proseliti, a livello nazionale, da quando è stata ufficializzata. Il comitato promotore di Futuro nazionale, da qualche tempo, si è costituito pure in città, affidato all’avvocato Francesco Cagnes, già vicino a Fratelli d’Italia ma che in maniera convinta sta seguendo lo sviluppo del progetto del generale Roberto Vannacci. “Sicuramente, la nostra area naturale è quella di centrodestra – sottolinea Cagnes – devo dire che da quando abbiamo costituito il gruppo locale stiamo ricevendo molta attenzione e il tesseramento fa riscontrare dati che non ci saremmo aspettati. Verso Futuro nazionale confluisce l’attenzione di chi, magari, non si rivede più in altri partiti di centrodestra o era già lontano dalle sigle ufficiali. A Caltanissetta, durante la recente visita del generale Vannacci, era molto alta la percentuale di giovani presenti”. Più di qualche consenso ai potenziali alleati di centrodestra Vannacci lo sta togliendo, a livello nazionale e nei territori. Il gruppo locale si appresta a partecipare all’assemblea costituente, dalla quale si dipanerà l’organizzazione nei territori. “In città? Sicuramente, non ci rivediamo nell’amministrazione comunale attuale – precisa Cagnes – per quanto riguarda il centrodestra, sappiamo che c’è chi si informa sul nostro progetto e questo dà la cifra di un certo interesse verso Futuro nazionale. Ribadisco, la nostra area politica è quella di centrodestra ma come ha già spiegato il generale Vannacci ci sono temi sui quali non possiamo transigere e sono una sorta di linea rossa, per noi irrinunciabile”.