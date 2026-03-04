Furto in ambulanza del 118 a Catania, Castro (Seus) “Fatto di assoluta gravità”

Furto ai danni di un'ambulanza del 118 mentre l'equipaggio era impegnato in un soccorso a casa di un paziente

CATANIA (ITALPRESS) – Furto ai danni di un’ambulanza del 118 mentre l’equipaggio era impegnato in un soccorso a casa di un paziente. È accaduto in zona Cibali, a Catania. I malviventi, dopo avere sfondato un finestrino della cabina guida, hanno sottratto presìdi sanitari, elettromedicali e pure effetti personali dell’equipaggio. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le tracce. La Seus ha inoltrato denuncia.

Il presidente Riccardo Castro sottolinea: “Un fatto di estrema gravità che condanniamo con fermezza. Il danneggiamento di un mezzo di soccorso e la sottrazione delle relative attrezzature oltre ad essere un reato incide sulla sicurezza pubblica e sulla capacità del sistema di emergenza di garantire risposte tempestive ed efficaci. Esprimiamo piena solidarietà agli operatori coinvolti, che intervengono in contesti complessi e spesso difficili, garantendo con elevato senso di responsabilità un servizio indispensabile alla comunità. È necessario assicurare maggiore tutela e protezione al personale e ai mezzi di emergenza. Difendere il 118 significa difendere un presidio fondamentale di sicurezza e di civiltà. Gli operatori del 118 rappresentano il front-office della sanità con grande spirito di sacrificio e notevole professionalità”.

