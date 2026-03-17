Furti e "spaccate", M5s: "Azioni vigliacche a danno degli esercenti"

Sono diverse le "spaccate" nelle ultime settimane

Gela. Il gruppo del Movimento cinquestelle si schiera con gli esercenti che in queste settimane sono stati vittime di azioni a danno delle loro attività, soprattutto "spaccate". "Gli ultimi episodi criminali che hanno colpito la città sono un attacco vigliacco alla nostra comunità e a chi ogni giorno lavora con onestà. Come Movimento cinquestelle esprimiamo una condanna netta e senza ambiguità: nessuna forma di delinquenza può trovare spazio nella nostra città. Siamo a fianco dei commercianti coinvolti, a cui va tutta la nostra solidarietà. La città non si piega alla paura. Le istituzioni devono essere presenti, unite e determinate nel garantire sicurezza e legalità. La città reagisce. E noi saremo sempre dalla parte di chi costruisce, non di chi distrugge", fanno sapere i pentastellati.