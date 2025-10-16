Furti continui a Macchitella, circoli del tennis e bar presi di mira: giovane arrestato

È accusato di diversi furti e danneggiamenti, collocati almeno dallo scorso maggio

Gela. Il venticinquenne Nicolas Cavaleri è stato arrestato dai poliziotti del commissariato. È stata eseguita la misura degli arresti domiciliari, in un'indagine coordinata dai pm della procura. È accusato di diversi furti e danneggiamenti, collocati almeno dallo scorso maggio. Il giovane si sarebbe mosso a Macchitella, prendendo di mira due circoli tennis, un bar e un esercizio commerciale presso la rotonda est. Per i poliziotti, avrebbe portato via ciò che trovava, tablet elettronici, playstation, una bicicletta elettrica e somme in contanti. È assistito dall'avvocato Lara Amata. I poliziotti hanno ricostruito tutti i colpi, ormai diventati quasi consuetudinari. Quando non trovava nulla da rubare, avrebbe anche danneggiato le strutture. Tra i furti, quelli nel circolo del tennis "Eschilo", di recente colpito da un incendio (attualmente non contestato al giovane). Cavaleri sarà sentito dal gip del tribunale nei prossimi giorni.