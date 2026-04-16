Fuoco all'area esterna dell'abitazione dell'assessore Di Dio, antiracket: "Prepotenza criminale da condannare"

Le parole del presidente Salvino Legname

Gela. L'associazione antiracket a sostegno dell'assessore Luigi Di Dio, a inizio settimana vittima di un'azione intimidatoria, con l'incendio dell'area esterna della sua abitazione, in via Lipari. “L'associazione antiracket e antiusura Gela si oppone fermamente a questi comportamenti di prepotenza criminale ed esprime totale vicinanza e sostegno all'assessore Luigi Di Dio, vittima di minacce e ritorsioni e nel contempo esprime la più totale solidarietà alle forze dell'ordine, per i pericoli affrontati e per il loro costante impegno nel contrasto contro l'illegalità diffusa nel nostro territorio”, dice il presidente Salvino Legname.