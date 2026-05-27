Fumo da un immobile di via Manzoni, intervenuti i vigili del fuoco

L'immobile, a poca distanza da attività commerciali e abitazioni, è a ridosso della strada

Gela. Fumo è fuoriuscito da un immobile di via Alessandro Manzoni, a Caposoprano. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. Pare ci siano state fiamme comunque bloccate dall'intervento. L'immobile, a poca distanza da attività commerciali e abitazioni, è a ridosso della strada. Il fumo nero fuoriuscito era ben visibile.