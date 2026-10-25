Quotidiano di Gela
L'arma

Fugge in sella a una moto con un coetaneo, gelese arrestato a Catania: trovata pistola

E' stata disposta la detenzione in carcere, in attesa che si presentino davanti al giudice

A cura di Redazione Redazione
25 ottobre 2026 18:41
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Fugge in sella a una moto con un coetaneo, gelese arrestato a Catania: trovata pistola -
Gela
Cronaca
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Catania. Un venticinquenne gelese è stato arrestato a Catania. Gli agenti di polizia lo hanno bloccato dopo un inseguimento. Era in sella a una moto condotta da un ventiseienne catanese. L'identità dei due, entrambi fermati e arrestati, non è stata resa nota. Durante l'inseguimento, proprio il gelese si sarebbe disfatto di una pistola, poi ritrovata dai poliziotti. L'inseguimento è partito dopo che i due, accortisi della presenza di poliziotti, a loro volta in moto, hanno prima cambiato direzione e poi non si sono fermati all'alt imposto dagli agenti, che successivamente li hanno bloccati. E' stata disposta la detenzione in carcere, in attesa che si presentino davanti al giudice.

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