"Fronte progressista e alternativo insieme ai civici", Arancio: "Con Di Stefano, tante priorità"

Gela. Il Pd provinciale, senza nessuna sorpresa dato che si è giunti a congresso con una mozione unica, riparte da dove aveva finito, il segretario riconfermato Renzo Bufalino, sindaco di Montendoro. Come abbiamo riportato, ci sarà ampio spazio per gli esponenti gelesi, in segreteria, con il consigliere comunale e provinciale Cuvato e con Salvatore Nastasi, e nella direzione, dove tra gli altri trova spazio il consigliere comunale Lorena Alabiso (alla sua prima esperienza). Il segretario cittadino del partito Giuseppe Arancio, a sua volta nella direzione provinciale, è intervenuto durante i lavori odierni, a Caltanissetta. Ha ricordato l'esperienza vittoriosa dello scorso anno, in città, con il Pd tra i pilastri di quello che è stato ribattezzato "modello Gela", anche se Arancio non è troppo innamorato delle definizioni. Per l'ex parlamentare Ars, si deve costruire un'alternativa seria e compatta ai governi di centrodestra, riconoscendo un ruolo importante al contesto civico, che in città esprime il sindaco Di Stefano. Proprio al lavoro condotto dal primo cittadino, dagli assessori dem Fava e Di Cristina e dai consiglieri del partito, si è rifatto in uno dei passaggi dell'intervento. Arancio, che all'inizio dell'esperienza della giunta Di Stefano ha rivestito il ruolo di assessore, non ha dimenticato quelle che colloca tra le priorità programmatiche: dal porto rifugio al sistema delle acque reflue per l'agricoltura. Il segretario cittadino del Partito democratico, inoltre, ha posto l'accento sull'esigenza di una battaglia condivisa per il miglioramento della sanità, in città e nel territorio, e per una piena consapevolezza circa il risanamento ambientale. I dem, a Gela e in provincia, hanno scelto soluzioni di garanzia politica, optando per l'esperienza di Arancio e per la continuità con Bufalino. Soprattutto i dem gelesi, nel tempo, non hanno nascosto qualche fibrillazione di troppo, al loro interno, ma il tentativo, saldando l'alleanza del "modello Gela", è di fare da convinto traino progressista.