Francesco Trainito nuovo presidente di Confcommercio Formazione Sicilia

ConfFormazione nasce con l’obiettivo di mettere in rete gli enti che operano nella formazione, nell’orientamento, nell’aggiornamento delle competenze e nelle politiche attive del lavoro

Palermo. Nasce a Palermo Confcommercio Formazione Sicilia (ConfFormazione), il nuovo organismo regionale dedicato alla crescita della formazione professionale, manageriale e imprenditoriale a supporto delle imprese. Durante l’assemblea costitutiva sono stati eletti gli organi direttivi: il gelese Francesco Trainito è il nuovo presidente regionale, chiamato a guidare una struttura che avrà il compito di progettare, coordinare e promuovere percorsi formativi rivolti a imprese, lavoratori e giovani che intendono inserirsi nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Accanto a lui, i vicepresidenti Gianluca Occhipinti e Massimo Riva di Sanseverino, che contribuiranno alla definizione delle strategie e allo sviluppo dei programmi su scala regionale.

ConfFormazione nasce con l’obiettivo di mettere in rete gli enti che operano nella formazione, nell’orientamento, nell’aggiornamento delle competenze e nelle politiche attive del lavoro, valorizzando le esperienze già presenti nel sistema Confcommercio e potenziando i servizi dedicati alle imprese e alle persone.

La costituzione del nuovo organismo rappresenta un passaggio strategico per Confcommercio Sicilia: un investimento sul capitale umano e uno strumento concreto per accompagnare le imprese nelle sfide della trasformazione economica, dell’innovazione e della crescita occupazionale.

«Con la nascita di Confcommercio Formazione Sicilia – ha dichiarato il presidente Trainito – vogliamo costruire una struttura capace di sostenere davvero imprese e lavoratori, offrendo percorsi formativi qualificati e contribuendo allo sviluppo competitivo dell’economia siciliana».