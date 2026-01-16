Frana Sp12, a Niscemi ripristinato il servizio metano

La frana ha causato notevoli danni

Niscemi. E' stato ripristinato il servizio metano, a Niscemi. Era stato interrotto a causa della frana che ha danneggiato la Sp12. Il sindaco Massimiliano Conti conferma la riattivazione. “Prima, occorre provare le cucine e dopo le caldaie, per evitare di mandarle in blocco automatico”, spiega il primo cittadino che sta seguendo tutte le operazioni. Eventuali novità saranno comunicate a tutta la cittadinanza.

