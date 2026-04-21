Frana Niscemi, sindacati al prefetto: "Tavolo tecnico per ripartire"

Il confronto davanti al prefetto

Niscemi. Si è svolto un incontro istituzionale con il Prefetto di Caltanissetta e il Sindaco di Niscemi, convocato a seguito della richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali per l’istituzione di un tavolo tecnico permanente. Nel corso dell’incontro, le organizzazioni sindacali hanno rappresentato le principali criticità che interessano il territorio, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali, allo sviluppo economico locale e alla necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure. È stata ribadita l’opportunità di attivare un confronto strutturato tra istituzioni, parti sociali e soggetti interessati, finalizzato all’individuazione di soluzioni condivise e concrete affinché la mole di finanziamenti stanziati vengano utilizzati, non solo per la ricostruzione, ma anche per rilanciare il lavoro e l’occupazione. Il prefetto ha manifestato attenzione e disponibilità rispetto alle istanze presentate, riconoscendo l’importanza di un coordinamento stabile tra i diversi livelli istituzionali. Analoga apertura è stata espressa dal sindaco di Niscemi, che ha sottolineato la necessità di un impegno comune per affrontare le problematiche del territorio in maniera efficace e tempestiva. Cgil, Cisl e Uil accolgono positivamente gli esiti dell’incontro, sottolineando la sensibilità del prefetto nel seguire la vicenda in maniera puntuale. In attesa di attivare il tavolo tecnico richiesto, dopo la presentazione del Piano da parte del Commissario straordinario, quale strumento operativo per monitorare le criticità, definire priorità d’intervento e garantire un percorso partecipato di sviluppo e tutela del lavoro, le Organizzazioni Sindacali continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’intera comunità locale.