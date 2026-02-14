Frana Niscemi, sgomberi in un tratto della sp11

Il procuratore capo Salvatore Vella ha segnalato rischi proprio su un tratto della provinciale 11, l'unica arteria stradale attualmente attiva per collegare Niscemi alla zona ragusana e a Gela

Niscemi. Ci sono rischi in quell'area della Sp11, a Niscemi. Da questa mattina, sono in corso sgomberi di immobili privati e di attività commerciali. In via precauzionale, l'amministrazione comunale ha deciso di allontanare alcune famiglie che vivono nel tratto reso pericoloso, proprio dall'evento franoso in corso. Ieri, a conclusione dei sopralluoghi, anche aerei, condotti dai pm della procura di Gela, dai consulenti, dai poliziotti e dai vigili del fuoco, nell'ambito dell'indagine sulla frana, il procuratore capo Salvatore Vella ha segnalato rischi proprio su un tratto della provinciale 11, l'unica arteria stradale attualmente attiva per collegare Niscemi alla zona ragusana e a Gela.