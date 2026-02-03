Frana Niscemi, Scuvera: "Prime misure governo regionale sono importanti"

La posizione di Scuvera

Gela. "Le misure messe in campo dal governo regionale costituiscono un'importante e concreta risposta all'emergenza frana di Niscemi e vedono Fratelli d'Italia in prima linea". Lo afferma Totò Scuvera, deputato di FdI all'Ars, aggiungendo, "anzitutto è molto importante l'imminente avviso pubblico da parte dell'assessorato alle Infrastrutture guidato da Alessandro Aricò per finanziare con contributi a fondo perduto l'acquisto di nuove case per gli sfollati. Un provvedimento vitale per una comunità duramente colpita da una calamità naturale di eccezionale gravità. In questa direzione va pure la ricognizione degli alloggi Iacp che potrebbero essere assegnati in tempi brevi. Molto bene anche l'avvio di un lavoro di analisi del territorio per identificare aree dove edificare nuove abitazioni e l'annuncio da parte dell'assessorato del Territorio e dell'ambiente guidato da Giusi Savarino dell'elaborazione di un piano di rigenerazione urbana in chiave di sostenibilità ambientale". Inoltre il deputato regionale di Fratelli d'Italia aggiunge. "Si tratta di misure per le quali mi sono personalmente battuto, confrontandomi in Sicilia e a Roma con i vertici regionali e nazionali del nostro partito dopo avere preso visione della drammatica situazione nel corso di alcuni sopralluoghi a Niscemi. I governi Meloni e Schifani stanno dimostrando con i fatti di considerare urgente e prioritaria l'emergenza frana a Niscemi. Ribadisco, pertanto, che non è il momento delle polemiche: la politica deve essere unita e compatta per affrontare nel migliore dei modi possibili le conseguenza di questa calamità naturale".