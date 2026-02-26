Quotidiano di Gela

Frana Niscemi, Schifani “Metteremo in sicurezza e riqualificheremo le SP 82 e SP 35”

ROMA (ITALPRESS) & & mattina, tutti attorno a un tavolo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo affrontato la crisi viaria che ha colpito Niscemi dopo gli eventi franosi del 25 gennaio. Insieme al ministro Matteo Salvi

A cura di Redazione Redazione
26 febbraio 2026 14:45
Frana Niscemi, Schifani “Metteremo in sicurezza e riqualificheremo le SP 82 e SP 35” -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina, tutti attorno a un tavolo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo affrontato la crisi viaria che ha colpito Niscemi dopo gli eventi franosi del 25 gennaio. Insieme al ministro Matteo Salvini, ai vertici di Anas SpA e ai rappresentanti del territorio, abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: non isolare la città e non fermare le imprese. Subito al lavoro per definire il quadro normativo necessario a sbloccare gli interventi. Intanto, attraverso lo strumento commissariale, metteremo in sicurezza e riqualificheremo le SP 82 e SP 35 con un progetto esecutivo già pronto da 8 milioni di euro. Una prima risposta concreta per garantire una viabilità alternativa efficace e dare certezze ai cittadini”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Reneto Schifani. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela