Frana Niscemi, Salvini “Massimo impegno, siamo al fianco dei territori colpiti”
ROMA (ITALPRESS) - "Riunione al MIT per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di Niscemi, che ancora fa i conti con le conseguenze della frana. Massimo impegno, siamo al fianco dei ter...
A cura di Redazione
26 febbraio 2026 12:45
ROMA (ITALPRESS) - "Riunione al MIT per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di Niscemi, che ancora fa i conti con le conseguenze della frana. Massimo impegno, siamo al fianco dei territori colpiti". Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
- Foto profilo X Matteo Salvini -
(ITALPRESS).