Frana Niscemi, Salvini “Massimo impegno del MIT, al fianco dei territori colpiti”
Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini
A cura di Redazione
26 febbraio 2026 11:59
ROMA (ITALPRESS) – “Riunione al MIT per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di Niscemi, che ancora fa i conti con le conseguenze della frana. Massimo impegno, siamo al fianco dei territori colpiti”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).