Frana Niscemi, Salvini “Massimo impegno del MIT, al fianco dei territori colpiti”

Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

26 febbraio 2026 11:59
Sicilia
Italpress
Regione
ROMA (ITALPRESS) – “Riunione al MIT per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di Niscemi, che ancora fa i conti con le conseguenze della frana. Massimo impegno, siamo al fianco dei territori colpiti”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

