Quotidiano di Gela

Frana Niscemi, partito monitoraggio per immobili vuoti da assegnare agli sfollati

Il Comune intende valutare l'acquisto o l'affitto, per poi destinare gli immobili agli sfollati

A cura di Redazione Redazione
05 febbraio 2026 08:06
Frana Niscemi, partito monitoraggio per immobili vuoti da assegnare agli sfollati -
Gela
Niscemi
Attualità
Condividi

Niscemi. A Niscemi, servono immobili nei quali collocare gli sfollati. Il sindaco Massimiliano Conti ha comunicato la pubblicazione di un avviso, finalizzato a una prima ricognizione degli immobili liberi, nel territorio comunale. L'avviso è rivolto a tutti i proprietari di case che attualmente siano libere. Il Comune intende valutare l'acquisto o l'affitto, per poi destinare gli immobili agli sfollati, le cui case sono crollate o si trovano in zona rossa, non più abitabili. I proprietari di abitazioni disponibili dovranno indicare ai tecnici comunali la tipologia di immobile e i dati catastali.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela