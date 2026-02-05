Frana Niscemi, partito monitoraggio per immobili vuoti da assegnare agli sfollati

Il Comune intende valutare l'acquisto o l'affitto, per poi destinare gli immobili agli sfollati

Niscemi. A Niscemi, servono immobili nei quali collocare gli sfollati. Il sindaco Massimiliano Conti ha comunicato la pubblicazione di un avviso, finalizzato a una prima ricognizione degli immobili liberi, nel territorio comunale. L'avviso è rivolto a tutti i proprietari di case che attualmente siano libere. Il Comune intende valutare l'acquisto o l'affitto, per poi destinare gli immobili agli sfollati, le cui case sono crollate o si trovano in zona rossa, non più abitabili. I proprietari di abitazioni disponibili dovranno indicare ai tecnici comunali la tipologia di immobile e i dati catastali.