Frana Niscemi, Musumeci in procura: non ha risposto ma ha depositato memoria difensiva

Il ministro questa mattina è arrivato a palazzo di giustizia

Gela. Il ministro Nello Musumeci, già presidente della Regione, questa mattina, poco prima delle 10, ha fatto ingresso a palazzo di giustizia. Era atteso dai pm della procura che indagano sulla frana di Niscemi. Il ministro, infatti, è tra gli indagati, per il periodo nel quale rivestiva la carica di governatore dell'isola. Il pool frana della procura gelese, guidato dal procuratore capo Salvatore Vella, da tempo è impegnato nell'acquisizione di elementi nella vasta inchiesta in corso sulla frana che a inizio anno ha colpito una vasta area a ridosso del centro storico di Niscemi. L'ex presidente della Regione si è avvalso della facoltà di non rispondere e accompagnato dai suoi legali ha depositato una memoria difensiva. Musumeci è indagato insieme ad altri dodici coinvolti, compresi altri ex presidenti della Regione, Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta, e all'attuale governatore Renato Schifani. I pm portano avanti l'attività insieme ai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e a quelli del commissariato di Niscemi e con il supporto dello Sco di Roma e dei tre consulenti nominati per gli aspetti più tecnici.