Frana Niscemi, Lorefice: "Musumeci parla di silenzi, sostenga commissione d'inchiesta"

Lorefice si rivolge a Musumeci

Niscemi. Sulla necessità di avviare una fase di approfondimento parlamentare circa le cause della frana di Niscemi, il senatore Pietro Lorefice si rivolge direttamente al ministro Nello Musumeci. "Il ministro Musumeci parla di silenzio su Niscemi e di trent’anni di responsabilità da chiarire. Se davvero si vogliono risposte, la strada è fare piena luce anche in sede parlamentare. Per questo ho pochi giorni fa presentato la richiesta di istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda della frana e sulle decisioni o sulle omissioni che si sono susseguite negli anni. Se davvero si vogliono verità e responsabilità, si sostenga questa iniziativa e si avvii subito il lavoro della commissione”, ha detto Lorefice.