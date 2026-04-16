Frana Niscemi, Lorefice: "Il programma Carg è ancora da completare, servono risorse"

E' una questione emersa già nei primi giorni della frana di Niscemi

Niscemi. Il programma Carg (Cartografia geologica) non avanza. Il senatore M5s Pietro Lorefice ripropone una questione emersa già nei primi giorni della frana di Niscemi e che riguarda tante aree ad alto rischio in Italia. “Il programma Carg va completato e pertanto servono nuove risorse. Senza cartografia geologica e geotematica aggiornata e adeguata non si prevengono frane e dissesto idrogeologico”, sottolinea il parlamentare nazionale. Ritorna sulla vicenda di Niscemi. “Niscemi ne è uno dei testimoni più eclatanti: territori fragili, monitoraggi insufficienti, pochi investimenti in prevenzione portano a tragedie evitabili. Servono nuove risorse, tempi certi e coordinamento nazionale per mappe affidabili e accessibili”, conclude Lorefice.