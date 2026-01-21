Frana Niscemi, interrogazione in Provincia: Cuvato, "fare chiarezza"

Davanti allo smottamento, attualmente sotto osservazione, a maggior ragione in una fase di diffuso maltempo, il consigliere fa una disamina completa anche di ciò che non si è fatto negli anni precedenti

Niscemi. La frana che ha reso impraticabile la sp12 sarà al centro della disamina del consiglio provinciale. L'esponente del Pd Antonio Cuvato si rivolge all'amministrazione del Libero Consorzio. Davanti allo smottamento, attualmente sotto osservazione, a maggior ragione in una fase di diffuso maltempo, il consigliere fa una disamina completa anche di ciò che non si è fatto negli anni precedenti. Per il consigliere dem, serve un piano completo che permetta di programmare non solo primi sopralluoghi, anche da parte di una delegazione provinciale, ma un cronoprogramma dettagliato sulla linea di collegamento dell'area niscemese, con le arterie viarie sp12, sp10, sp217 e sp118. "Quali sono le cause tecniche accertate o in corso di accertamento, in merito alla frana del 16 gennaio e se siano stati predisposti approfondimenti geologici, geotecnici e strutturali aggiornati, anche utilizzando e rivalutando gli elaborati successivi alla frana del 1997; quali interventi urgenti si intendano attuare per il ripristino in sicurezza della sp12, con indicazione di tempistiche, risorse disponibili, soggetti attuatori e aree di sedime potenzialmente coinvolte o bretelle alternative in fase di valutazione", si legge nell'interrogazione. "Qual è lo stato di avanzamento dei lotti di consolidamento già finanziati e per quali motivazioni quelli non realizzati risultino tuttora fermi, sul versante ovest di Niscemi. Quali interventi finanziati ma non avviati, ricadenti nell’area urbana e periurbana ovest di Niscemi e interferenti con la sp12, compresi quelli sul torrente Benefizio, risultino tuttora sospesi, e quali siano le cause del mancato avvio". Cuvato chiederà inoltre di avere ragguagli sul coinvolgimento delle università di Caltanissetta e Catania, negli studi per analizzare le condizioni dell'area, ma anche delle strutture provinciali e degli assessorati regionali, oltre al genio militare e al ministero, attraverso la protezione civile. Per Cuvato, così come per i dem, è essenziale un'operazione di piena trasparenza anche rispetto ai finanziamenti del passato.