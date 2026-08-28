Frana Niscemi, fondi agli sfollati dal taglio degli stipendi dei parlamentari M5s

I contributi agli sfollati

Niscemi. "Il Movimento 5 Stelle, oggi, inizierà a consegnare i primi contributi provenienti dalle restituzioni e dal taglio degli stipendi dei parlamentari, alle famiglie dei territori colpiti dalla frana di Niscemi. Un primo passo di un percorso che oggi vedrà fornire un acconto alle prime cinquanta famiglie, ma che continuerà anche nei prossimi mesi verso altri destinatari che il mese scorso hanno presentato la domanda per ricevere i contributi. La decisione di destinare fino a 300mila euro per i cittadini di Niscemi è stata fortemente voluta dal Movimento per aiutare tutte quelle persone in difficoltà che hanno vissuto un periodo drammatico dopo la frana che ha colpito il territorio provocando ingenti danni. Il Movimento ha scelto di mantenere un impegno, passando dalle parole ai fatti. Lo stesso non si può dire del governo Meloni che invece latita e lascia il territorio ancora privo dei fondi promessi nonostante il decreto Niscemi dei mesi scorsi". Così in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Ketty Damante, Pietro Lorefice e Filippo Scerra.