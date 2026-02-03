Frana Niscemi, FI: "Partito ai massimi livelli vicino alla comunità, esempio virtuoso"

I forzisti richiamano il collegamento istituzionale in atto

Gela. Per Forza Italia, quanto sta accadendo a Niscemi dimostra come ci sia sintonia istituzionale, nel coordinamento degli interventi, tra il governo nazionale, quello regionale e il livello comunale. Lo spiegano in una nota i forzisti del gruppo gelese. "In merito alla grave emergenza frana che ha colpito il territorio di Niscemi, il coordinamento cittadino di Forza Italia esprime un sentito ringraziamento al Segretario Nazionale di Forza Italia nonché Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per la costante attenzione e la concreta vicinanza dimostrata alla comunità niscemese. Forza Italia, a tutti i livelli istituzionali, conferma il proprio impegno a favore dei territori e dei cittadini, sostenendo con determinazione azioni tempestive volte alla gestione dell’emergenza, alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in sicurezza delle aree colpite. La sinergia tra il Governo Regionale e Nazionale, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Conti, il consiglio comunale di Niscemi, rappresenta un esempio virtuoso di buona politica, capace di tradurre la vicinanza istituzionale in interventi concreti a favore della popolazione, con l’auspicio che si possa tornare quanto prima a condizioni di sicurezza e di normalità. La frana che ha colpito il territorio di Niscemi, ha provocato gravi disagi che hanno costretto diverse famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni, rendendosi necessario un intervento immediato e coordinato da parte delle istituzioni. In un momento di grande preoccupazione per i cittadini, è fondamentale ribadire che la città non è sola: invitiamo i parlamentari regionali, nazionali ed europei di Forza Italia ad accompagnare la comunità colpita non solo nella fase emergenziale, ma anche in un percorso di soluzioni tempestive, strutturali e durature per la salvaguardia del territorio.Forza Italia continuerà a essere al fianco di Niscemi e dei suoi cittadini", riporta la nota.