Frana Niscemi, esposto in procura dei No Muos: "Fermare anche base militare"

Nell'esposto, si fa riferimento a "interventi di messa in sicurezza e contenimento mai effettuati"

Niscemi. Gli esponenti No Muos hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Gela. Chiedono ulteriori verifiche sulle cause della frana di Niscemi dello scorso gennaio. Nell'esposto, si fa riferimento a "interventi di messa in sicurezza e contenimento mai effettuati". "Anche la base militare Muos sta franando - dicono - per il principio di precauzione bisogna fermare ogni attività nel sito militare"