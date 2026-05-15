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Frana Niscemi, esposto in procura dei No Muos: "Fermare anche base militare"

Nell'esposto, si fa riferimento a "interventi di messa in sicurezza e contenimento mai effettuati"

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
15 maggio 2026 19:55
Frana Niscemi, esposto in procura dei No Muos: "Fermare anche base militare" -
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Niscemi. Gli esponenti No Muos hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Gela. Chiedono ulteriori verifiche sulle cause della frana di Niscemi dello scorso gennaio. Nell'esposto, si fa riferimento a "interventi di messa in sicurezza e contenimento mai effettuati". "Anche la base militare Muos sta franando - dicono - per il principio di precauzione bisogna fermare ogni attività nel sito militare"

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