Frana Niscemi, esposto in procura dei No Muos: "Fermare anche base militare"
Nell'esposto, si fa riferimento a "interventi di messa in sicurezza e contenimento mai effettuati"
A cura di Rosario Cauchi
15 maggio 2026 19:55
Niscemi. Gli esponenti No Muos hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Gela. Chiedono ulteriori verifiche sulle cause della frana di Niscemi dello scorso gennaio. Nell'esposto, si fa riferimento a "interventi di messa in sicurezza e contenimento mai effettuati". "Anche la base militare Muos sta franando - dicono - per il principio di precauzione bisogna fermare ogni attività nel sito militare"