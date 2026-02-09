Frana Niscemi, Alario (Ugl): "Ora fare in fretta su finanziamenti e nuove abitazioni per sfollati"

Per l'Ugl, in questa fase, diventa fondamentale la tempestività nelle procedure di finanziamento e in quelle volte alla realizzazione di moduli abitativi oppure all'individuazione di immobili da mettere a disposizione degli sfollati

Niscemi. Sono trascorse due settimane dalla tragica frana che ha colpito Niscemi e per l'Ugl è adesso che bisogna accelerare sui sostegni concreti ai cittadini che hanno perso la loro abitazione. “E' giusto che tutte le istituzioni abbiamo mostrato vicinanza alla comunità niscemese colpita dalla frana – dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario – però, ora bisogna dare un supporto vero, sia in termini finanziari sia a livello di ricollocazione di chi ha perso la casa o di chi non potrà più farvi ritorno, viste le condizioni della zona rossa”. Per l'Ugl, in questa fase, diventa fondamentale la tempestività nelle procedure di finanziamento e in quelle volte alla realizzazione di moduli abitativi oppure all'individuazione di immobili da mettere a disposizione degli sfollati. “Non si può rimanere, improvvisamente, senza un'abitazione – aggiunge Alario – il lavoro che è stato fatto per affrontare l'emergenza, nell'immediatezza, è encomiabile, da parte di tutte le autorità e da parte del Comune, adesso serve dare garanzie concrete agli sfollati, che per ora hanno trovato la piena solidarietà di parenti e amici che li ospitano”.