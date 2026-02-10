Quotidiano di Gela

Frana, Ciciliano ha condotto sopralluoghi nel fronte frana: vertice in municipio

È arrivato in municipio a Niscemi

10 febbraio 2026 13:34
Frana, Ciciliano ha condotto sopralluoghi nel fronte frana: vertice in municipio
Gela
Niscemi
Attualità
Niscemi. Ha effettuato sopralluoghi lungo il fronte frana e pochi minuti fa è arrivato in municipio. Il capo del dipartimento nazionale della protezione civile Fabio Ciciliano è attualmente impegnato in un incontro operativo con il sindaco Massimiliano Conti e tutte le autorità di protezione civile che si stanno occupando degli interventi, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

