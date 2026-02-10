Frana, Ciciliano ha condotto sopralluoghi nel fronte frana: vertice in municipio

È arrivato in municipio a Niscemi

Niscemi. Ha effettuato sopralluoghi lungo il fronte frana e pochi minuti fa è arrivato in municipio. Il capo del dipartimento nazionale della protezione civile Fabio Ciciliano è attualmente impegnato in un incontro operativo con il sindaco Massimiliano Conti e tutte le autorità di protezione civile che si stanno occupando degli interventi, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.