Frana, Ciciliano ha condotto sopralluoghi nel fronte frana: vertice in municipio
È arrivato in municipio a Niscemi
A cura di Rosario Cauchi
10 febbraio 2026 13:34
Niscemi. Ha effettuato sopralluoghi lungo il fronte frana e pochi minuti fa è arrivato in municipio. Il capo del dipartimento nazionale della protezione civile Fabio Ciciliano è attualmente impegnato in un incontro operativo con il sindaco Massimiliano Conti e tutte le autorità di protezione civile che si stanno occupando degli interventi, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.