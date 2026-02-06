Frana, Bicchielli: "Massima attenzione governo, vogliamo capire dove si inceppa il sistema"

Bicchielli è arrivato a Niscemi

Niscemi. Il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, Pino Bicchielli, è arrivato a Niscemi, per incontrare il sindaco Massimiliano Conti e le autorità di protezione civile attive a seguito della frana. "Non c'è solo Niscemi, in Italia abbiamo 636 mila frane e il 94,5 per cento dei comuni è a rischio idrogeologico". "Cercheremo di capire se da Niscemi si potrà imparare qualcosa da replicare in altri territori - ha aggiunto davanti al municipio - vogliamo individuare dove si inceppa la macchina amministrativa". "La procura farà il proprio lavoro - ha detto il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico Pino Bicchielli arrivato in municipio a Niscemi (Caltanissetta) - se ci saranno problemi anche noi chiederemo di acquisire gli atti ma la commissione farà un lavoro per capire come dare un supporto parlamentare e legislativo a un sistema che troppe volte si blocca a causa di troppa burocrazia. Le risorse ci sono e il governo ha massima attenzione".