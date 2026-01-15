Fotovoltaico, avanti progetto in area ex Ciliegino: iniziativa di un'azienda legata a gruppo israeliano

Gli uffici regionali, che si occupano di istruire i diversi passaggi burocratici, hanno rilasciato l'autorizzazione idraulica unica, attraverso il vaglio favorevole dell'Autorità di bacino. La zona è in contrada Cappellania

Gela. E' una delle tante procedure ancora in corso per ottenere le autorizzazioni necessarie e avviare, sul territorio, un sistema fotovoltaico, in aree agricole. L'iter attivato dalla società “Ecosicily 1”, con sede legale a Milano, riguarda un impianto da poco più di otto megawatt (con una portata di produzione decisamente inferiore rispetto a quella di altri progetti previsti a livello locale) ma che andrebbe a ricadere in una delle aree che in passato vennero scelte per l'investimento “Ciliegino”, tra i primi nel settore agri-fotovoltaico ma che finì nel nulla. I referenti di “Ecosicily 1” hanno nella loro disponibilità un'area in contrada Cappellania. Gli uffici regionali, che si occupano di istruire i diversi passaggi burocratici, hanno rilasciato l'autorizzazione idraulica unica, attraverso il vaglio favorevole dell'Autorità di bacino. Quello in contrada Cappellania, in attesa che la sequela autorizzativa venga completata, con il rilascio finale del Paur, è un progetto proposto dalla società “Ecosicily 1”, che a sua volta fa parte di un gruppo aziendale, con sede principale in Israele, che opera su larga scala, proprio nel settore. La “Econergy” (azienda "madre") ha già avviato poli per la produzione di energia da fotovoltaico in diversi stati europei. Anche il rappresentante legale di “Ecosicily 1” è un manager israeliano, Yoav Shapira: ha materialmente avanzato la richiesta in Regione per l'avvio delle procedure e della conferenza di servizi.