L'iniziativa Forza Italia locale cerca coesione partendo dai giovani, al banchetto anche dirigenti e parlamentari

Il banchetto informativo

Gela. Si è svolto questa mattina sul lungomare il banchetto informativo di Forza Italia giovani dedicato alla manovra finanziaria regionale. I giovani del movimento hanno incontrato la cittadinanza per illustrare le ragioni e i contenuti, raccogliendo osservazioni e proposte sulle esigenze del territorio. L’iniziativa, promossa su invito del coordinatore provinciale Marcello Mirisola, ha visto l’impegno dei coordinatori cittadini Francesco Incardona e Angelo Gravagna e dei giovani del gruppo locale. Erano presenti l’onorevole Rosa Cirrone Cipolla, il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta, l’ex sindaco Lucio Greco e l’ex assessore Salvatore Incardona, che hanno preso parte al momento di incontro e confronto con i cittadini. "Essere presenti tra le persone significa assumersi la responsabilità di spiegare le scelte politiche e ascoltare le domande dei cittadini – dice Francesco Incardona – con questo spirito abbiamo dedicato la mattinata al confronto sulla manovra regionale, mettendo al centro il rapporto tra le decisioni delle istituzioni e i bisogni della nostra comunità. Per noi giovani, l’impegno politico passa dalla partecipazione e dalla disponibilità al dialogo". Il coordinamento cittadino ha ringraziato gli esponenti politici intervenuti e i cittadini che si sono fermati al banchetto per approfondire i temi proposti e condividere le proprie riflessioni. "L’obiettivo è proseguire con momenti di informazione e ascolto, mantenendo un contatto diretto con la città e dando spazio alle proposte della comunità", concludono i coordinatori.