Forza Italia, gli auguri di Tajani a eletti e iscritti in Sicilia “Il partito è vivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice di inviare tanti auguri di buon Natale e buon anno a tutti gli amici della Sicilia, ai nostri iscritti, ai consiglieri comunali e provinciali, ai deputati regionali, ai parlamentari nazionali ed europei. Sono di queste ore i risultati degli straordinari dati del tesseramento in Sicilia: vuol dire che il nostro partito, che ha raggiunto un risultato straordinario alle europee, continua a essere fortissimo. In Sicilia abbiamo decine di migliaia di iscritti, in Italia abbiamo superato quota 250mila. Il nostro partito è vivo. Voglio congratularmi per il lavoro che ha fatto la guida della Regione Siciliana: Forza Italia è al governo con il presidente Schifani e i risultati sono ottimi, c’è stata un’inversione di rotta e bisogna andare avanti”. Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha fatto gli auguri al partito in Sicilia in collegamento da Torino.

“Il governo – aggiunge – è al fianco della Regione, io farò di tutto per aiutarvi affinchè la situazione economica di un territorio così importante possa continuare a crescere”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).