Forza Italia, "comportamento di Fava da stigmatizzare e pieno sostegno a Cavallo e Di Benedetto"

Fava e il Pd (suo partito) si sono scusati pubblicamente. La querelle va avanti da quando, in settimana, il vicesindaco ha apostrofato ben oltre i limiti i due consiglieri Cavallo e Di Benedetto

Gela. Il centrodestra si è compattato, almeno intorno alla vicenda del vicesindaco Giuseppe Fava, che per sua stessa ammissione ha usato toni fin troppo duri nei riguardi dei consiglieri proprio di centrodestra, Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto. Fava e il Pd (suo partito) si sono scusati pubblicamente. La querelle va avanti da quando, in settimana, il vicesindaco ha apostrofato ben oltre i limiti i due consiglieri, soprattutto per il contenuto assai negativo di alcune interrogazioni sulle condizioni del decoro urbano cittadino. Fratelli d'Italia e la Lega hanno già chiesto al sindaco Terenziano Di Stefano di intervenire e i due consiglieri hanno parlato di assenza di rispetto verso le donne. Per il segretario di Forza Italia Vincenzo Cirignotta, il comportamento di Fava è “da stigmatizzare”. “Chi ricopre un ruolo istituzionale ha il dovere di rappresentare le istituzioni con equilibrio, rispetto e senso di responsabilità, mantenendo sempre comportamenti consoni alla funzione pubblica esercitata. Il confronto, anche quando acceso, deve rimanere entro i confini della correttezza istituzionale e del reciproco rispetto tra tutti i rappresentanti eletti dai cittadini. Le consigliere Cavallo e Di Benedetto, alle quali va tutta la solidarietà della comunità politica di Forza Italia, esercitano il proprio mandato nell’esclusivo interesse della comunità e nel pieno rispetto delle prerogative loro attribuite. Per questo motivo, ogni atteggiamento che possa risultare offensivo o irrispettoso nei confronti di chi svolge il proprio ruolo istituzionale non può essere sottovalutato. Invitiamo il sindaco a intervenire affinché episodi di questo genere non abbiano più a ripetersi, soprattutto in una fase particolarmente delicata e complessa per la nostra città, che richiede collaborazione, dialogo e senso delle istituzioni da parte di tutti gli amministratori. Il confronto politico, anche nelle divergenze, deve sempre fondarsi sul rispetto reciproco e sul pieno riconoscimento dei ruoli istituzionali. Per Forza Italia, il dialogo democratico e la leale collaborazione rappresentano principi cardine per il buon funzionamento degli organi di governo della città, valori imprescindibili per garantire un’azione politica autorevole, credibile e all’altezza delle aspettative dei cittadini”, precisa in una nota il gruppo forzista.