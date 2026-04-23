Foro avvocati di nuovo in lutto, morto il legale niscemese Antonio Vincenzo Arcerito

Un'altra morte tra gli avvocati locali

Niscemi. Quella di ieri è stata una giornata di lutto per l'avvocatura locale. Nell'arco di poche ore, la notizia della morte del legale nisseno Giovanni Lomonaco, molto noto anche nel foro gelese, e poi, nella serata, un'altra dipartita, quella dell'avvocato niscemese Antonio Vincenzo Arcerito. Un altro profondo lutto per i legali di Gela e Niscemi. Arcerito era tra gli avvocati più esperti e sempre attento nella sua professione. Si è spento all'età di cinquantasette anni.