Formazione Enaip: al via le iscrizioni al corso gratuito di Assistente familiare

Gela. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso gratuito di Assistente familiare promosso dall’ente professionale Enaip, presieduto da Giuseppe Garufo. Si tratta di un’opportunità concreta per acquisire competenze professionali richieste nel mondo del lavoro. Il corso dura 360 ore. La frequenza è indispensabile per l’ottenimento della qualifica di Assistente familiare, I posti disponibili sono solo 15 (quindici): è essenziale agire in fretta.

📚 Corso attivo: Assistente familiare

La sede è a Gela, le lezioni si terranno nei locali di via Morello al civico 3.

💶 Incentivi I corsisti riceveranno un’indennità di frequenza di €5 al giorno. Gli iscritti presenti nelle liste SFL beneficeranno inoltre di un contributo mensile INPS di €500.

📅 Come iscriversi Basta entrare col proprio spid nel sito Enaip Caltanissetta e registrarsi.

Requisiti E’ indispensabile essere disoccupati/inoccupati, avere la licenza media e di possedere lo spid.

⏳ Scadenza iscrizioni Il termine ultimo per presentare domanda è il 20 marzo. L’ammissione sarà confermata dalla segreteria Enaip.

È inoltre attiva una segreteria telefonica ai numeri: 0934.21786 (solo la mattina) - 329.3763906 - 342.9356263.

Presieduto da Giuseppe Garufo, l’Enaip di Caltanissetta si conferma un punto di riferimento per la formazione professionale in Sicilia. Posti limitati, opportunità concreta: il futuro si costruisce oggi.